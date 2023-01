CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Fares torna a disposizione, Luis Alberto sogna la Liga

Calciomercato Lazio news, il rientro di Fares e il punto su Pellegrini

La Lazio deve prima concentrarsi su qualche cessione prima di pensare di operare in entrata in questa finestra invernale di calciomercato. Il calciatore maggiormente indiziato a lasciare Formello sembrava essere Mohamed Fares, esterno mancino sotto contratto fino al 30 giugno del 2025 rimasto a lungo fermo per infortunio. Il ventiseienne è tornato ora a disposizione ed il suo recupero potrebbe far comodo a mister Sarri ma anche al patron Claudio Lotito, il quale gradirebbe ricevere offerte interessanti e incassare qualcosa in modo tale da poter puntare Luca Pellegrini della Juventus. In ogni caso l’italiano, che lascerebbe l’Eintracht di Francoforte dove si trova in prestito, guadagna 3 milioni di euro e sarà necessario verificare il rendimento di Fares prima di effettuare ulteriori valutazioni.

Calciomercato Lazio news, Luis Alberto aspetta una chiamata spagnola

Un giocatore dato da tempo in partenza dalla Lazio è Luis Alberto, il cui sogno di tornare a giocare in Spagna rimane vivo da alcune sessioni di calciomercato. Come riporta Calciomercato.com, il centrocampista dovrebbe giocare dal primo minuto anche nella sfida di campionato del weekend sebbene lo stesso auspichi di poter tornare a giocare in patria, specialmente con la maglia del Siviglia. Nemmeno i dirigenti laziali, che aspettano proposte congrue alla valutazione del cartellino, hanno fretta di vendere Luis Alberto, dichiarando di considerarlo come uno degli elementi migliori della squadra su cui puntare.

Calciomercato Lazio news, Sarri dribbla l’argomento mercato

Nel frattempo la Lazio si appresta a disputare l’impegno in campionato contro il Sassuolo ed il tecnico Maurizio Sarri in conferenza stampa ha dribblato l’argomento calciomercato. L’allenatore toscano, riguardo a Milinkovic-Savic e la possibilità di avere un nuovo esterno, ha dichiarato: “Milinkovic secondo me ha fatto una buona prestazione domenica scorsa. È passato da perdere 25 palloni a 10, con una percentuale di verticalizzazioni superiore. Ha avuto una difficoltà nel ripartire dopo il Mondiale, Vecino ha ancora più difficoltà. Giocare con lui e Luis Alberto, due con caratteristiche offensive, non è semplice, ma se lo fanno con l’applicazione dell’ultima partita si può anche fare. Il mercato nel mio paese c’è il martedì mattina, quindi se ne parla il lunedì sera. Non ce la faccio a parlare di mercato oggi, dobbiamo pensare al Sassuolo, abbiamo fatto un punto nelle ultime tre partite. Out Lazzari? Penso giocherà Hysaj e Radu verrà preso in considerazione a gara in corso”.

