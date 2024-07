Calciomercato Lazio News/ Il Manchester United abbassa le pretese per Greenwood (4 luglio 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, GREENWOOD È PIÙ VICINO

Il calciomercato Lazio ha un sogno e si chiama Mason Greenwood. A proposito, Claudio Lotito è stato chiaro: “Non vendo sogni, ma solide realtà” e su questo non c’è dubbio. Ciò non toglie però che effettivamente esiste una grande possibilità per i biancocelesti di accaparrarsi il giocatore reduce da un’ottima stagione al Getafe.

L’esterno offensivo è di proprietà del Manchester United dunque, per informazioni, bisogna recarsi in Inghilterra. I Red Devils vogliono cederlo a titolo definitivo e pur di riuscirci sono intenzionati ad abbassare la richiesta sui 20/25 milioni. A questo punto, per la Lazio sarebbe un affare.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, LAURIENTÉ È UN’IDEA CONCRETA

Caratura diversa, ma comunque un giocatore più che valido. Il calciomercato Lazio non è solo Greenwood, anzi, sono parecchi i nomi sul taccuino di Fabiani sopratutto per il reparto offensivo. Oltre al ruolo del centravanti, ciò che serve ora come ora è quello di un esterno.

Torna di moda il nome di Laurienté, ala offensiva del Sassuolo retrocesso in Serie B la scorsa stagione. Sul giocatore ci sarebbe anche il Torino, interessato in casa Sassuolo anche a Pinamonti e Doig. Tornando ai biancocelesti, con già Tchaouna e Noslin acquistati, il colpo Laurienté non è da escludere.











