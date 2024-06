Calciomercato Lazio News/ Greenwood e Samardzic in salita, si avvicina Cabal del Verona (29 giugno 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, SI COMPLICANO GREENWOOD E SAMARDZIC

È un calciomercato molto movimentato in casa Lazio. Al momento non filtrano buone notizie su due colpi in particolari mentre altri sono ben avviati, ma le ufficialità latitano ad arrivare. I biancocelesti per forza di cose dovranno accelerare, evitando così spiacevoli sorprese.

Le stesse che rischiano di ricevere con Greenwood e Samardzic. Il primo ha passato l’ultima stagione al Getafe facendo molto bene e ora è di ritorno al Manchester United. I Red Devils cercano una squadra disposta ad offrire 30 milioni, cifra che la Lazio non è pronta ad affrontare. Così facendo il rischio che la Juventus o il Marsiglia possano passare avanti è alto.

Per quanto riguarda Samardzic invece c’è sempre l’ombra di José Mourinho. Il tecnico del Fenerbahce vorrebbe arricchire il reparto di centrocampo con il serbo in forza all’Udinese, molto attratto dall’idea di essere allenato dallo Special One. Il rischio che possa rifiutare la Lazio nonostante il colloquio nei giorni scorsi è sicuramente da considerare.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, ACCORDO COL VERONA PER CABAL

Il calciomercato Lazio in entrata è ora concentrato sul doppio affare col Verona da chiudere entro e non oltre il 30 giugno. Gli scaligeri sono stati chiari e per motivi di bilancio vorrebbe ufficializzare la cessione sia di Noslin che di Cabal prima dell’inizio del mese di luglio.

Le ultime novità riguardano l’esterno colombiano, in orbita anche Atalanta, che però avrebbe discusso e successivamente accettato la proposta della Lazio. Così facendo ritroverebbe Baroni, allenatore che l’ha valorizzato in questa prima parte della sua esperienza italiana al Verona.











