CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Ilic dopo l’addio di Luis Alberto, accelerata per Provedel

Calciomercato Lazio news, Ilic per Sarri dopo la partenza di Luis Alberto

La Lazio è in cerca di rinforzi per sistemare l’oragnico a disposizione di mister Maurizio Sarri in questi mesi di calciomercato estivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i biancocelesti vorrebbero mettere le mani su Ivan Ilic, sotto contratto con l’Hellas Verona fino al giugno del 2026. Dopo Cancellieri e Casale il club di Lotito dovrebbe dunque continuare a chiudere affarri con i veneti ma c’è prima un aspetto da risolvere, ovvero la cessione di Luis Alberto.

La società capitolina vorrebbe infatti cedere lo spagnolo al Siviglia per 12/15 milioni di euro, ricordando che al Liverpool spetta ancora il 30% della rivendita. Incassando qualcosa da questa partenza, la Lazio, che vorrebbe solo denaro rifiutando l’inserimento di eventuali contropartite tecniche come Oliver Torres, proverà quindi a limare i dettagli rispetto alla richiesta gialloblu da 13/15 milioni, qualcosa in meno rispetto ai 18 chiesti inizialmente.

Calciomercato Lazio news, incontro a Milano per il portiere Provedel

In casa Lazio prosegue la ricerca di un secondo portiere dopo l’arrivo di Maximiano dal Granada in questo luglio di calciomercato. Il nome più caldo rimane quello di Ivan Provedel dello Spezia e, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, i liguri potrebbero liberarlo mettendo le mani su Bartolomej Dragowski, in uscita dalla Fiorentina. Nelle scorse ore il patron Lotito sarebbe volato a Milano per trattare alcuni profili ed accelerare il tesseramento di Provedel.

