CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ In tre per la porta con Maximiano, il Maiorca su Muriqi

Calciomercato Lazio news: Provedel, Terraciano o Silvestri per la porta

La Lazio sta cercando di sistemare la propria porta in questa prima parte del calciomercato estivo. Persi sia Strakosha che Pepe Reina a parametro zero, i biancocelesti in settimana hanno messo le mani su Luis Maximiano del Granada che ha svolto le visite mediche di rito subito dopo il grande arrivo di Alessio Romagnoli, acclamato da tutti i tifosi, ma il tecnico Maurizio Sarri vorrebbe tutelarsi con anche un secondo portiere da alternare al ventitreenne.

L’estremo difensore portoghese potrebbe quindi essere affiancato da un collega che possa vantare una discreta esperienza nel nostro campionato e per questo motivo il profilo più cercato rimane quello di Ivan Provedel dello Spezia. I liguri vorrebbero però prima trovare un giocatore che possa sostituirlo adeguatamente e per questa ragione non sono da sottovalutare nemmeno le piste che porterebbero a Formello uno tra Pietro Terraciano della Fiorentina e Marco Silvestri dell’Udinese.

Calciomercato Lazio news: Muriqi tra Club Brugge e Maiorca

Detto delle operazioni in entrata, la dirigenza della Lazio sta lavorando anche sui movimenti di calciomercato in uscita. In cima alla lista dei possibili giocatori in partenza c’è sempre il nome di Vedat Muriqi con il kosovaro che sembrava essere ad un passo dal Club Brugge qualche giorno fa. L’attaccante non è ancora certo di quale sarà il suo futuro ma nel frattempo per lui si è fatto avanti anche il Maiorca nonostante la Lazio, che lo valuta 11 milioni di euro, abbia ritenuto insufficiente la proposta da 7/8 milioni ricevuta.

