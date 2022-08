CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Incontro con l’agente di Acerbi, rinnovo per Milinkovic

Calciomercato Lazio news, Acerbi rimane in attesa dell’Inter

La Lazio ha investito parecchio in questa sessione estiva di calciomercato al fine di consegnare nelle mani di mister Maurizio Sarri un organico altamente competitivo su cui puntare per affrontare al meglio tutte le competizioni nel corso della stagione appena cominciata. Tuttavia, oltre ai movimenti riguardanti i rinforzi in entrata, in casa biancoceleste si deve ragionare anche su qualche partenza per quei calciatori che non rientrano nei piani dell’allenatore e della società.

In cima a questo elenco figura il nome di Francesco Acerbi, giocatore che ha espresso la sua intenzione di vivere un’esperienza lontana da Formello nonostante un contratto ancora valido fino al giugno del 2025. Secondo le indiscrezioni più recenti, l’agente del difensore Campione d’Europa con la Nazionale italiana sarebbe atteso oggi presso la sede laziale per discutere con il patron Claudio Lotito e trovare una soluzione per l’assistito che attende speranzoso una chiamata dall’Inter, società bisognosa di rimpiazzare Ranocchia.

Calciomercato Lazio news, rinnovo più vicino per Milinkovic-Savic

Il procuratore Federico Pastorello cura però non solo gli interessi di Acerbi ma anche di Sergej Milinkovic-Savic, altro calciatore della Lazio parecchio chiacchierato in ottica calciomercato. Valutato 65 milioni di euro, il serbo non ha sin qui ricevuto offerte allettanti così come i biancocelesti non hanno ottenuto proposte congrue rispetto alla richiesta. Come spiega Calciomercato.com, l’entourage del giocatore potrebbe spingere verso il rinnovo con adeguamento di stipendio portando l’ingaggio a 4 milioni di euro più bonus all’anno.

