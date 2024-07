CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: TUTTO SU LUKAKU!

Il calciomercato del Napoli continua a perseguire l’acquisto di Romelu Lukaku. I contatti tra il club azzurro e il rappresentante del giocatore sono andati avanti con intensità anche questa settimana. Il Napoli sta cercando di finalizzare un contratto triennale da 6 milioni di euro all’anno, con bonus inclusi. La società partenopea vorrebbe acquistare il belga per circa 25 milioni di euro, mentre il Chelsea al momento mantiene una valutazione di 35 milioni per il giocatore.

Nonostante gli sforzi per portare Lukaku a Napoli, la trattativa di calciomercato è strettamente legata alla possibile cessione di Victor Osimhen. Il PSG è fortemente interessato al nigeriano, ma la situazione sembra attualmente bloccata. I parigini stanno aspettando che il prezzo del cartellino scenda o che le proposte di contropartite diventino più concrete. Inoltre, Lee Kang-in, che era il preferito del PSG, potrebbe influenzare le decisioni future. Il Chelsea non ha convocato Lukaku per la tournée negli Stati Uniti, la trattativa appare in discesa.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: INTANTO PARTE OSTIGARD

Il calciomercato del Napoli intanto fa registrare un altro affare concluso in uscita: anche Ostigard può considerarsi un ex giocatore del Napoli. Dopo Lindstrom, anche per il norvegese l’avventura in azzurro è giunta ai titoli di coda. Il difensore centrale 24enne si trasferisce al Rennes per sette milioni di euro. L’accordo è stato raggiunto tra il club partenopeo e quello francese, e l’operazione sarà ufficializzata a breve. Ostigard effettuerà le visite mediche e poi si trasferirà in Bretagna.

Gli indizi di un addio imminente di Ostigard erano emersi nei giorni scorsi. La sua assenza dalla lista dei convocati per la seconda parte del ritiro a Castel di Sangro da parte di Conte è stata un segnale inequivocabile. Sia lui che Lindstrom non sono saliti sul pullman che ieri mattina è partito da Castel Volturno alla volta di Castel di Sangro. Lindstrom è passato all’Everton e ora Ostigard è destinato al Rennes.