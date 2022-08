Calciomercato Lazio news/ Mister Sarri: “Luis Alberto e Acerbi vogliono andare via”

Calciomercato Lazio news, il punto di mister Sarri sulle mosse del club

In questa sessione di calciomercato estivo la Lazio si sta muovendo parecchio sia in entrata che in uscita. Nell’elenco dei possibili giocatori in partenza da Formello figurano anche i nomi di Luis Alberto e di Francesco Acerbi, come rivelato dal tecnico biancoceleste Maurizio Sarri nell’intervista concessa al Corriere dello Sport. Riguardo allo spagnolo l’allenatore ha spiegato: “Luis Alberto per il secondo anno di seguito ha espresso la volontà di finire la carriera in Spagna. Più che in Spagna in generale, proprio a Siviglia. Non so dirti se l’avrò ancora a inizio settembre. Ragazzo intelligente, gran bel giocatore e carattere, se vuoi, particolare.”

Discorso molto simile pure per Francesco Acerbi, accostato a Inter, Monza e Juventus: “A fine stagione ha espresso il desiderio di cambiare aria e la società cercherà di accontentarlo, per questo sono stati fatti altri programmi.” Nonostante il contratto valido fino al giugno del 2025, il Campione d’Europa con la Nazionale italiana di Roberto Mancini dovrebbe dunque salutare la Capitale per vivere un’avventura altrove.

Chi non dovrebbe lasciare la Lazio in questa sessione di calciomercato estivo è Sergej Milinkoovic-Savic. Per il centrocampista serbo il patron Claudio Lotito non vuole meno di 60/70 milioni di euro ma la Juventus ed eventuali pretendenti inglesi come il Manchester United non si sono mai spinte a tanto. Sempre mister Sarri ha speso parole d’elogio per Milinkovic dichiarando: “Sergej è di livello altissimo, piccoli difetti e potenzialità ancora inesplorate. In alcuni momenti della partita privilegiava l’estetica, la giocata che definisco effimera, a scapito dell’efficacia. Però è vero, nell’ultima parte del campionato ha cercato la funzionalità e ha fatto

la differenza.”

