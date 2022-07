CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Monchi nega i contatti per Luis Alberto, dietro ecco Gila

Calciomercato Lazio news, Monchi parla di Luis Alberto

La Lazio è al lavoro per potenziare l’organico a disposizione di mister Sarri per la prossima stagione in questi giorni di calciomercato estivo ma, oltre a pensare ad eventuali nuovi innesti, deve anche ragionare sulle possibili partenze. Nelle scorse ore sembrava che uno degli indiziati a lasciare Formello potesse essere Luis Alberto, accostato con insistenza al Siviglia e reduce da una stagione non troppo esaltante agli ordini del nuovo allenatore.

Tuttavia, interpellato da Onda Cero Sevilla, il dirigente dei biancorossi Monchi ha spiegato che il suo club non starebbe affatto trattando con i biancocelesti per lo spagnolo: “Luis Alberto è un giocatore della Lazio ad oggi, tutti i giorni leggo che lo sto per comprare. È l’unica cosa che ti posso dire. No, non c’è nulla assolutamente. Quando il mercato è “freddo”, sembra che le notizie si generino. Scambio con Torres? Non c’è assolutamente nulla.”

Calciomercato Lazio news, bloccato Gila per la difesa

Tornando alle operazioni in entrata, la Lazio sta cercando di completare anche la sua difesa in questa finestra di calciomercato. Nello specifico i capitolini hanno messo le mani su Mario Gila, proveniente dal Real Madrid Castilla, ovvero la squadra B dei blancos. Il ventunenne spagnolo dovrebbe firmare con la Lazio nelle prossime ore ed al Real andranno invece sei milioni di euro a cui si aggiungerà pure il 50% del ricavato dalla futura rivendita. Ora i dirigenti potranno concentrarsi nel firmare l’altro obiettivo del reparto arretrato, lo svincolato Alessio Romagnoli.

