CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Provedel a Roma, ora si puntano Ilic ed Emerson Palmieri

Calciomercato Lazio news, Ilic ed Emerson Palmieri per completare la rosa

La Lazio ha già speso parecchio in questa finestra estiva di calciomercato ma i dirigenti del club capitolino continuano a lavorare in cerca di ulteriori rinforzi per l’organico a disposizione di mister Maurizio Sarri per la stagione che ufficialmente per cominciare. Le indiscrezioni più recenti riportano come i biancocelesti siano ora concentrati nel provare ad aggiudicarsi Ivan Ilic dall’Hellas Verona ed Emerson Palmieri dal Chelsea.

Per il ventunenne dei gialloblu il patron Setti avrebbe dato il via libera all’operazione che dovrebbe completarsi per 15 milioni di euro nel momento in cui verrà confermata la partenza di Luis Alberto, per il quale si attende un rilancio dal Siviglia dove lo spagnolo vorrebbe tornare. Discorso simile per il Campione d’Europa con la Nazionale italiana dato che a fargli spazio in questo caso sarebbe Hysaj ed in ogni caso la sua permanenza al Chelsea rimane sempre più improabile non essendo stato convocato per la sfida con l’Everton.

Calciomercato Lazio news, domani le visite mediche di Ivan Provedel

In casa Lazio sembra essere giunto alla sua conclusione il tormentone di calciomercato relativo all’acquisto di Ivan Provedel. Salutati a parametro zero sia Strakosha che Reina, i biancocelesti hanno preso Maximiano dal Granada ed hanno inseguito a lungo il portiere dello Spezia che è arrivato a Roma e domani dovrebbe svolgere le visite mediche. I liguri si sono aggiudicati Dragowski dalla Fiorentina per sostituirlo e, secondo i rumors, riceveranno una percentuale sulla futura rivendita di Provedel oltre ai 2,5 milioni di euro ottenuti per la cessione al club di Lotito.

