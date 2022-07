CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Provedel aspetta Falcone, Acerbi contestato in ritiro

Calciomercato Lazio news, Provedel passando per Falcone all’Empoli

I dirigenti della Lazio proseguono il loro lavoro per sistemare la porta in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. Se da un lato Luis Maximiano è in arrivo dal Granada e le visite mediche di rito sarebbero già in programma per la giornata di domani, quando dovrebbe fare la sua apparizione anche lo svincolato Alessio Romagnoli, dall’altra i biancocelesti non hanno ancora chiuso con lo Spezia per Ivan Provedel, individuato come secondo portiere stagionale.

Al momento il problema sarebbe rappresentato dal mancato approdo di Wladimiro Falcone della Sampdoria allo Spezia, che lo avrebbe scelto come sostituto di Provedel appunto. La Lazio pensa quindi di acquistare a sua volta Falcone, magari scambiandolo con Kamenovic, per poi girarlo alle aquile bianconere.

Calciomercato Lazio news, Francesco Acerbi contestato in ritiro

Detto della situazione relativa al portiere, in casa Lazio rimane in bilico la posizione di Francesco Acerbi per questa finestra di calciomercato. Il difensore, sotto contratto fino al giugno del 2025, sarebbe intenzionato a lasciare i biancocelesti per vivere un’avventura altrove e sarebbe stato contestato aspramente dagli Ultras in ritiro, venendo però difeso dai tifosi. Sulle tracce di Acerbi si segnala la presenza del Monza ma attenzione pure ad un possibile ritorno al Milan e la Juventus lo segue come alternativa.

