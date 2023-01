CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ PSG interessato a Zaccagni, il punto sul rinnovo di Pedro

Calciomercato Lazio news, il Paris Saint-Germain monitora Zaccagni

La Lazio è alle prese con qualche difficoltà nell’operare sul calciomercato invernale per questo freddo gennaio di trattative ed i dirigenti devono allo stesso tempo guardarsi bene le spalle dagli assalti degli altri club nei confronti dei loro campioni. Proprio in quest’ottica si collocherebbe l’interesse espresso, secondo la stampa francese de L’Equipe, da parte del Paris Saint-Germain verso Mattia Zaccagni, grande protagonista quest’anno con i biancocelesti. L’eventuale trattativa è però rimandata in estate visto che i parigini devono stare attenti alle prossime operazioni essendo finiti sotto la lente d’ingrandimento dell’UEFA che sta verificando se le mosse dei transalpini rientrano nei parametri dettati dal fair play finanziario.

Calciomercato Lazio news, Jony non tornerà subito a Formello

Il calciomercato della Lazio è sostanzialmente bloccato dalle mancate partenze di un paio di elementi che non rientrano nei piani dell’allenatore e della società, come ad esempio Fares. Nelle scorse ore si era inoltre addirittura ipotizzato un rientro alla base per il trentunenne Jony, ora in prestito allo Sporting Gijon dove però non sta affatto lasciando il segno. Come riportato da La Voz de Asturias, il tecnico del Gijon, mister Miguel Angel Ramirez ha parlato in conferenza stampa escludendo l’addio dello spagnolo: “Jony è molto entusiasta, si impegna molto e ha molta voglia di fare. È un giocatore molto importante per la squadra, con il quale sto avendo pazienza. Jony resterà sicuramente con noi”.

Calciomercato Lazio news, il punto sul rinnovo del contratto di Pedro

Nell’elenco delle varie situazioni interne da sistemare in fase di calciomercato in casa Lazio c’è anche quella relativa al contratto in scadenza di Pedro, previsto per il 30 giugno 2023 e dunque al termine di questa stagione. Secondo quanto rivelato da Il Messaggero, il patron Lotito sarebbe intenzionato a rinnovare il contratto dello spagnolo per un altro anno affidandosi così ad un attaccante che compirà trentasei anni a luglio ma la decisione definitiva al riguardo dovrebbe essere presa entro il mese di marzo.

