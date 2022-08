CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Reguilon obiettivo di fine agosto, Acerbi e altri in uscita

Calciomercato Lazio news, Sergio Reguilon nel mirino dei biancocelesti

La Lazio potrebbe ancora aggiungere qualcosa al proprio organico in questa sessione di calciomercato estivo. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Sergio Reguilon, terzino sinistro in partenza dal Tottenham di Antonio Conte nonostante il contratto valido fino al giugno del 2025. Inizialmente i laziali sembravano interessati ad accaparrarsi Emerson Palmieri dal Chelsea ma poi l’esterno della Nazionale ha firmato con il West Ham.

Calciomercato Juventus news/ Allegri: "Rabiot e Kean due acquisti in più, Kostic..."

L’arrivo di Reguilon nella Capitale potrebbe invece concretizzarsi attraverso la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro anche se bisognerà lavorare sull’ingaggio del calciatore dato che a Londra attualmente percepisce addirittra 3,6 milioni a stagione. Il venticinquenne spagnolo potrebbe convincersi a lasciare la Premier League non essendo appunto considerato uno degli elementi imprescindibili dal tecnico italiano Conte. Inoltre, per l’arrivo di Reguilon potrebbe essere necessaria la partenza di Elseid Hysaj, accostato al Valencia che però non sembra intenzionato ad affondare il colpo.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Inzaghi: "Presi giocatori funzionali, preferisco Acerbi..."

Calciomercato Lazio news, Francesco Acerbi verso l’Inter e non solo

Oltre ad Hysaj in casa Lazio ci sono diversi altri calciatori che potrebbero dire addio a Formello entro la fine di questa finestra estiva di calciomercato. In cima alla lista c’è Francesco Acerbi che sta provando ad accasarsi all’Inter, squadra bisognosa di un difensore ed in cui ritroverebbe l’allenatore Simone Inzaghi. Anche Riza Durmisi vorrebbe lasciare la Serie A per tornare al Brondby come riporta Lalaziosiamonoi.it ma l’ingaggio elevato del giocatore sta frenando la trattativa.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Onana o Vranckx nel mezzo, Ballo-Touré verso la Turchia

© RIPRODUZIONE RISERVATA