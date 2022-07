CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Romagnoli e Casale per completare la difesa

Calciomercato Lazio news, Romagnoli ad un passo

La Lazio si sta attivando parecchio in questi frenetici giorni di calciomercato. I biancocelesti nella giornata di ieri avrebbero trovato l’accordo con Alessio Romagnoli per il tesseramento del difensore, rimasto svincolato dopo il mancato rinnovo del contratto con il Milan nonostante la vittoria ottenuta in campionato. Il suo procuratore Vincenzo Raiola sarebbe atteso nella Capitale in questi giorni per concludere definitivamente la trattativa che dovrebbe concretizzarsi visti i contatti più recenti.

Al difensore classe 1995 nato ad Anzio dovrebbero andare poco meno di 3 milioni di euro più bonus e la promessa di un posto da dirigente al termine della sua carriera. Niente da fare quindi per i londinesi del Fulham che erano arrivati a proporre addirittura uno stipendio da 4 milioni di euro ed i rumors riportano inoltre che il calciatore potrebbe comparire a sorpresa a Piazza del Popolo in serata in occasione della presentazione delle nuove maglie.

Calciomercato Lazio news, anche Casale è vicino

Quello di Alessio Romagnoli non è l’unico profilo su cui la Lazio sta mettendo mano in questa fase iniziale del calciomercato estivo. I biancocelesti dovrebbero poter contare pure su Nicolò Casale, in arrivo dall’Hellas Verona a cui dovrebbe essere invece girato Raul Moro. Nulla da fare quindi per il Monza, altra squadra interessata al giocatore che dovrebbe effettuare le visite mediche di rito nei prossimi giorni ed aggregarsi alla squadra per il ritiro precampionato.

