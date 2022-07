CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Sarri difende Acerbi che potrebbe restare, Jony in partenza

Calciomercato Lazio news, Acerbi potrebbe restare in biancoceleste

La Lazio è alla ricerca di rinforzi per migliorare l’organico a disposizione di mister Maurizio Sarri in queste settimane di calciomercato estivo. I biancocelesti hanno già accolto diversi nuovi elementi utili per la stagione che sta per cominciare ma ci sono anche alcuni calciatori in partenza. Nell’elenco dei possibili giocatori che potrebbero salutare Formello figura anche il nome di Francesco Acerbi, sotto contratto fino al giugno del 2025.

Preso di mira anche nella giornata odierna dagli ultras della Lazio, occasione in cui è stato difeso dal tecnico Sarri che ha chiesto rispetto in nome del lavoro che stavano svolgendo, Acerbi è seguito con grande interesse da diverse squadre come il Monza, l’Inter, la Juventus, il Napoli ed il Torino ma, come spiegato da La Repubblica, per il difensore non sono ancora arrivate offerte concrete. Il trentaquattrenne potrebbe anche restare alla Lazio potendo contare sulla stima del patron Claudio Lotito che festeggia oggi i diciotto anni di presidenza.

Calciomercato Lazio news, Jony verso la risoluzione del contratto

Chi sembra invece certo di dire addio alla Lazio in questa finestra di calciomercato estivo è Jony. Rientrato dal prestito allo Sporting Gijon, dove la scorsa stagione ha raccimolato appena sei presenze nella Serie B spagnola, come spiegato dal Corriere dello Sport per il trentunenne si profila la risoluzione del contratto attualmente valido per un altro anno, ovvero fino al giugno del 2023. I biancocelesti dovrebbero anticiparne la partenza così anche da risparmiare sull’ingaggio.

