CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Sarri: “Strada logica, Milinkovic ok e se la Roma…”

Calciomercato Lazio news, le parole del tecnico Maurizio Sarri

Il calciomercato estivo ha portato diversi nuovi volti alla Lazio che si appresta a vivere l’esordio in campionato. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha fatto il punto della situazione spiegando: “Abbiamo ringiovanito la squadra, dobbiamo essere competitivi come il ciclo scorso. Nessuno di noi penso possa sapere il nostro potenziale: secondo me lo abbiamo a patto che diventiamo una squadra vera. Se riusciamo a creare questo tipo di mentalità forse riusciremo a fare qualcosa di importante. La squadra mi piace, abbiamo fatto qualcosa di logico, che rientra nelle dimensioni della nostra società. Non possiamo comprare giocatori top in giro per l’Europa, dobbiamo trovare percorsi alternativi. Poi sarà il campo a dire se lo abbiamo fatto bene, ma mi piace che la società ha preso una strada logica per garantire un futuro tecnico alla squadra e una solidità alla società.”

L’allenatore laziale ha parlato poi anche del portiere ed ha scoccato una frecciatina alla Roma: “Non ho deciso chi sarà il portiere domani sera: Maximiano sta lavorando con noi da più tempo, Provedel si è inserito molto bene. Entrambi durante la stagione troveranno spazio. Pressione dal mercato? No, ho fatto richieste in base alle esigenze della società. Non ho responsabilità. Noi non abbiamo speso, abbiamo investito. Se c’è qualcuno che ha speso sono loro. Ringrazio Josè per la fiducia, spero di accontentarlo, e proprio perché ho fiducia ti dico che il secondo posto della Roma è una delusione.”

Calciomercato Lazio news, problemi per Luis Alberto e servirebbe un terzino

Le mosse effettuate dal club sembrano dunque aver soddisfatto mister Sarri per la sua Lazio anche se in questo agosto di calciomercato potrebbe ancora servire un innesto, come da lui stesso spiegato: “Luis Alberto è stato male per davvero, c’è un referto medico. Negli ultimi tre o quattro giorni, da quando si sente meglio fisicamente, l’ho sentito molto partecipe. Milinkovic-Savic lo vedo come agosto scorso, mi fa stare tranquillo Un sinistro naturale ci garantirebbe più spinta e più costruzione dal basso. Vediamo la situazione come evolve, però abbiamo fatto un anno con un destro a sinistra e ne possiamo fare un altro.”

