CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Sergio Reguilon nel mirino e Acerbi verso l’Inter

Calciomercato Lazio news, concorrenza per Sergio Reguilon

In questa finestra di calciomercato estivo la Lazio è ancora alla ricerca di nuovi innesti per potenziare l’organico a disposizione di mister Sarri secondo le voci circolanti in orbita biancoceleste. Come emerso recentemente infatti, il club del presidente Claudio Lotito starebbe pensando a Sergio Reguilon, spagnolo sotto contratto con il Tottenham fino al giugno del 2025 ma non tenuto in considerazione dal tecnico italiano Antonio Conte.

I capitolini dovranno però fare i conti con la concorrenza di altre società se vorranno aggiudicarsi il venticinquenne originario di Madrid visto ad esempio l’interesse espresso in Serie A anche dall’Atalanta, la cui prima offerta sarebbe stata respinta al mittente poichè ritenuta troppo bassa. Il terzino sinistro, che potrebbe arrivare a prescindere dalla partenza di Hysaj, lo scorso anno ha collezionato 31 presenze totali impreziosite pure da due reti e tre assist vincenti per i compagni.

Calciomercato Lazio news, Acerbi sempre vicino all’Inter

Intanto sul fronte uscite la Lazio continua a vivere il tormentone di calciomercato legato all’addio di Francesco Acerbi. Dopo aver comunicato la sua volontà di lasciare i biancocelesti al termine della passata stagione nonostante il contratto ancora valido fino al giugno del 2025, il Campione d’Europa con la Nazionale italiana è finito ai margini del progetto allenandosi in solitaria con altri esuberi durante il precampionato. Stando ai rumors la Lazio avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto ma bisogna ora convincere economicamente il patron Lotito.

