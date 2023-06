CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Si cerca il vice Immobile! Idea Orsolini-Dominguez… (17 giugno 2023)

Calciomercato Lazio News: si lavora per trovare un vice Immobile, il punto su tutte le trattative

Il calciomercato della Lazio sta per entrare nel vivo. Dalla ricerca per il vice Immobile al futuro di Milinkovic Savic e Luis Alberto, passando per un esterno d’attacco ed un laterale difensivo. Sono previsti parecchi movimenti in entrata e in uscita per la società capitolina. Tanti gli obiettivi e i nomi accostati alla squadra biancazzurra, con diverse trattative sia in Serie A che nei campionati esteri. Marca, uno dei quotidiani più rinominati in Spagna, ha stilato una vera e propria lista della spesa che avrebbe stilato Maurizio Sarri in vista della nuova stagione.

Un elenco folto, con un nome su tutti che colpisce, quello di Walid Cheddira, centravanti del Bari con 17 gol all’attivo in questa stagione. Tra i tanti nomi anche quello del ventottenne Javi Galan, oltre che Nico Schulz, giocatore del Borussia Dortmund. Tra gli altri profili accostati alla Lazio, anche quello i Vinicius Zanocelo e il giovane Maycon.

Calciomercato Lazio News, due obiettivi in Italia: si fanno i nomi di Orsolini e Nicolas Dominguez

Il calciomercato della Lazio si muove anche all’interno dei confini nazionali. E tra i tanti nomi che sono stati accostati alla società capitolina, ci sono anche quelli di Riccardo Orsolini e Nicolas Dominguez, entrambi in forza al Bologna e con il contratto in scadenza nel 2024. Sul loro futuro si è espresso il responsabile dell’area tecnica rossoblu Giovanni Sartori, tenendo aperto ogni possibile scenario. “L’abbiamo comunicato sia ai giocatori che ai procuratori che noi aspettiamo, ma dopo potremmo anche tenerli e toglierli dal mercato anche se dovessero andare a scadenza. Accettiamo il rischio di perderli a parametro zero”.

