CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Sportiello o Terraciano come alternative a Provedel

Calciomercato Lazio news, Provedel sempre più vicino per la porta

La Lazio si è già mossa parecchio in questo primo mese della finestra estiva di calciomercato. I biancocelesti, come ricordato dal patron Claudio Lotito, hanno già speso 50 milioni di euro ma le manovre per sistemare la rosa a disposizione di mister Maurizio Sarri per la stagione che sta per cominciare non sembrano essere affatto terminate visto che si continua a cercare un altro portiere dopo aver preso Maximiano dal Granada visti gli addii di Reina e Strakosha.

Il profilo più desiderato dai capitolini sarebbe quello di Ivan Provedel dello Spezia per il quale la trattativa prosegue da almeno un paio di settimane. Secondo le indiscrezioni più recenti, la Lazio si sarebbe accordata con i liguri per 2,5 milioni di euro e nella serata di ieri il numero uno Lotito avrebbe trovato l’intesa pure con l’agente Gianni Riva sulle commissioni. Intanto gli Aquilotti aspettano a liberare Provedel continuando a cercare un sostituto dato che Dragowski della Fiorentina starebbe ancora valutando altre offerte interessanti.

Calciomercato Lazio news, Sportiello o Terraciano le alternative

Se la Lazio non riuscirà ad accaparrarsi Provedel in tempi brevi, allora i dirigenti vireranno su altri profili per questo imminente agosto di calciomercato. Sul taccuino dei biancocelesti figurano infatti un paio di nomi che potrebbero fare al caso del tecnico Sarri come il trentaduenne Pietro Terraciano della Fiorentina e soprattutto il trentenne Marco Sportiello dell’Atalanta. Tra domani e mercoledì potrebbero arrivare novità importanti in questo senso.

