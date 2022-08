CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Tare: “Luis Alberto resta anche questa stagione”

Calciomercato Lazio news, Tare parla della permanenza di Luis Alberto

La Lazio si sta ancora muovendo in questa sessione di calciomercato estivo al fine di sistemare la rosa. Intervistato da Sky Sport, il direttore sportivo dei biancocelesti Igli Tare ha spiegato: “E’ una Lazio che si avvicina alle richieste dell’allenatore, ma questa stagione nasce da quanto fatto in quella passata. Forse siamo andati anche oltre rispetto al progetto che avevamo pensato, erano previsti sei acquisti ma ne abbiamo fatti otto e sono cambiati 14 giocatori nell’anno solare. L’allenatore potrà trasmettere il proprio gioco nel miglior modo possibile. Abbiamo fatto tutto insieme a Sarri. Siamo una squadra molto giovane, l’età media è stata abbassata di oltre tre anni: quando si fanno tanti cambi, serve un po’ di tempo. Vincere aiuta a vincere, abbiamo una grande occasione e un grande pubblico al nostro fianco: questa stagione non poteva cominciare meglio.”

Il dirigente laziale ha avuto modo di fare chiarezza anche sulla situazione di Luis Alberto, che aveva espresso al termine della passata stagione la sua volontà di tornare al Siviglia sebbene gli spagnoli non abbiano mai effettivamente soddisfatto le richiestedel patron Lotito per aggiudicarselo: “Luis Alberto non si muoverà. Giocherà con la maglia della Lazio anche in questa stagione. Terzino sinistro? Ogni scelta che abbiamo fatto è stata condivisa con Sarri. La squadra è molto competitiva anche così, ci sono varie soluzioni e siamo contenti per questo. Non dobbiamo guardare gli altri ma pensare solamente a noi stessi, inseguendo gli obiettivi che ci siamo prefissati: sono molto fiducioso e penso che possa essere una stagione in cui la Lazio sarà protagonista.”

Calciomercato Lazio news, possibile la ricerca di un terzino sinistro

La Lazio potrebbe dunque continuare ad operare in questa sessione di calciomercato estivo magari alla ricerca di un nuovo terzino sinistro così da non doverne adattare uno dal piede destro. I nomi accostati ai biancocelesti in questo senso nelle scorse settimane non sono di certo mancati ma la sensazione è che i capitolini non saranno disposti a compiere delle follie pur di arrivare ad un determinato profilo. Difficile quindi ad esempio l’arrivo di Emerson Palmieri dal Chelsea, considerando pure la concorrenza della Juventus e di altri club.

