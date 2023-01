CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Tare non esclude nulla ma Sarri guarda in Primavera

Calciomercato Lazio news, il commento del direttore sportivo Tare

In casa Lazio la sessione di calciomercato invernale non ha sinora portato nessun nuovo innesto. Le uscite in prestito di Escalante e di Kamenovic non hanno infatti consentito di sbloccare l’indice di liquidità che avrebbe permesse di operare in entrata. Interpellato da DAZN a margine della partita pareggiata con la Fiorentina, il direttore sportivo Igli Tare ha comunque dichiarato: “Finché il mercato sarà aperto tutto può succedere ma in questo momento non sono previsti interventi. Zaccagni? Ovvio che quando fai certe scelte le aspettative sono quelle, però ci voleva il tempo dovuto per giocare in una piazza grande come questa che è diversa da altre più piccole. Lui sta rispondendo molto bene”.

Ricordiamo che Mattia Zaccagni era finito in orbita Paris Saint-Germain secondo i rumors emersi la scorsa settimana ma una sua partenza da Formello potrebbe avvenire solamente in estate, quando il patron Lotito effettuerà le sue valutazioni anche per eventualmente sostituirlo in maniera adeguata.

Calciomercato Lazio news, Sarri non crede all’arrivo di nuovi innesti

Chi è parso abbastanza rassegnato riguardo al calciomercato della Lazio per quest’ultima parte di gennaio è il tecnico Maurizio Sarri. In conferenza stampa l’allenatore toscano dopo il match con i viola ha spiegato: “Se mi aspetto qualcosa? Non abbiamo parlato di niente, non mi aspetto niente. Se ho ansia? Poca. Siamo questi, dobbiamo tirare fuori il meglio da questi, non c’è da fare tanti discorsi. Se si pensa di risolvere tutto col mercato… il mercato deve essere il completamento di un lavoro portato avanti nel corso del tempo. Tutte le risorse non possono venire solo da lì. Andiamo dritti con questi ragazzi, se qualcuno cede si farà giocare qualche ragazzino”. Possibile dunque l’utilizzo di qualche giocatore che milita nella Primavera biancoceleste da qui a giugno in caso di necessità.

Calciomercato Lazio news, la mancata cessione di Fares blocca tutto

Il calciomercato invernale della Lazio è stato quindi condizionato dal mancato addio di Mohamed Fares. Il terzino algerino è rientrato in gruppo prima della gara col Sassuolo dopo un lungo stop dovuto ad un brutto infortunio patito ad un ginocchio, motivo per cui nessuna società si è detta interessata ad aggiudicarselo. Nulla da fare quindi per l’arrivo di Luca Pellegrini della Juventus ed il terzino romano rimarrà quindi in prestito all’Eintracht Francoforte.

