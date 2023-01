CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Tare: “Nulla su Milinkovic”, Sarri: “Magari un esterno…”

Calciomercato Lazio news, le parole del ds Tare su Milinkovic-Savic

In casa Lazio sembrava essere tornato a tenere banco il tormentone di calciomercato relativo alla possibile partenza di Sergej Milinkovic-Savic. Da tempo dato in uscita dai biancocelesti, il serbo sembra avere diversi estimatori in Inghilterra anche se lui nè la società di Formello ha sin qui mai ricevuto offerte allettanti. Intervenuto prima della sfida poi vinta in casa del Sassuolo, il direttore sportivo Igli Tare ha voluto chiarire la situazione a Sky Sport spiegando: “Mettiamo le cose in chiaro, è il miglior centrocampista del campionato. Il legame che ha con la società va al di là di tutte le voci che riguardano la sua situazione. Un mese fa abbiamo incontrato i suoi agenti, abbiamo un ottimo rapporto. La scorsa settimana era Luis Alberto, ora è Milinkovic: ma sono cose che non esistono, vengono chiarite subito”.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Osimhen piace in Premier, Gollini sembra più vicino

Calciomercato Lazio news, il commento di mister Sarri sul vice-Immobile

L’infortunio rimediato da Ciro Immobile nell’ultima sfida di campionato potrebbe spingere la Lazio a rivedere i propri piani per questa sessione invernale di calciomercato. Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ha offerto il suo parere al riguardo spiegando: “Tare ti parlerà delle sue sensazioni, io ho un cervello autonomo e dico la mia. Io ho detto che in precedenza la Lazio ha fatto dei risultati di buon livello, ora siamo quinti e sembra che stiamo facendo male, è qualcosa che non mi tornava. Io ho la sensazione che ci siano squadre più attrezzate, se i ragazzi rispondono come oggi possiamo dire la nostra ma sarebbe un andare oltre. Vice-Immobile? Purtroppo per noi, ci stiamo abituando, perché quest’anno raramente abbiamo avuto Immobile al 100%. Ci stiamo arrangiando, la soluzione Felipe ci dà e ci toglie, se deve essere questa la soluzione possiamo pensare a un attaccante esterno in aggiunta”.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Depay è più lontano, McKennie rifiuta l'Aston Villa

Calciomercato Lazio news, concorrenza del Torino per Ilic

Un elemento che gradirebbe avere in rosa il tecnico della Lazio è senza dubbio Ivan Ilic, molto chiacchierato in questa finestra di calciomercato. L’Hellas Verona, proprietario del suo cartellino, ha già respinto una prima offerta del Brighton di mister De Zerbi per il ventunenne serbo da 15 milioni di euro e, secondo quanto emerso in queste ore, i biancocelesti dovranno fare i conti con l’agguerrita concorrenza del Torino se vorranno davvero aggiudicarselo.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Fiorentina su Tatarusanu, il Real aspetta Brahim Diaz

© RIPRODUZIONE RISERVATA