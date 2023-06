Calciomercato Lazio News/ Torreira nome caldo, Milinkovic-Savic è un rebus (venerdì 30 giugno 2023)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: PAREDES STRADA PERCORRIBILE

Il calciomercato Lazio si muove nell’ombra in attesa di notizie ufficiali. Per il centrocampo di Sarri sembra essere corsa a due tra Lucas Torreira e Leandro Paredes. Nei piani del tecnico biancoceleste la scelta è già stata fatta. L’allenatore toscano punta sull’uruguaiano di proprietà del Galatasaray, lo ha ribadito anche nel vertice tenutosi a Castelfranco. Ma l’idea che porta a Paredes non è nata a caso: l’argentino del PSG non è stato riscattato dalla Juve, è un’occasione che offre il mercato. I francesi lo valutano circa 6 milioni di Euro e l’ingaggio può essere spalmato a 2,5 milioni di Euro a stagione fino al 2027. Ma restano molti dubbi su di lui, per ragioni comportamentali e perché nelle idee di Sarri resta Torreira il preferito.

Un nome “nuovo” per la Lazio potrebbe essere Luca Pellegrini: il suo prestito in bianco-celeste è terminato ma tra gli obiettivi del club c’è quello di confermarlo a Roma anche nella prossima stagione. La Lazio ha lasciato scadere l’opzione per il riscatto da 12 milioni di euro, valutata eccessiva dalla società. Ma Lotito è pronto a fare un nuovo tentativo per trattenere il laterale romano nella sua città. L’idea del patron è quella di un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di Euro.

MILINKOVIC-SAVIC SI O NO?

Il calciomercato della Lazio, come ogni estate, regala tanti rebus in uscita. Il tema di quest’anno è sicuramente legato a Sergej Milinkovic-Savic. Trenta milioni cash, non un euro in meno: questa la cifra pretesa da Claudio Lotito per la cessione del Sergente. Il presidente della Lazio non sarebbe disposto ad ascoltare offerte inferiori ai 30 milioni di Euro e non accetterebbe l’inserimento di alcuna contropartita tecnica. La Juventus, che ha l’accordo con il giocatore a 6 milioni di euro a stagione e ha provato a inserire Nicolò Rovella nell’affare, è stata per il momento respinta. Lotito sarebbe addirittura disposto a perdere il giocatore a zero tra un anno se non dovesse arrivare la giusta proposta.

