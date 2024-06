Calciomercato Lazio News/ Trattativa per Greenwood, nuovo incontro per l’affare Stengs (20 giugno 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO, SPUNTA L’IDEA MASON GREENWOOD

All’improvviso il calciomercato Lazio parla inglese. Mason Greenwood era rimasto “segreto” fino ad oggi, quando la notizia è rimbalzata dall’Inghilterra (Daily Mail) all’Italia (Corriere dello Sport). L’ex Getafe non è una semplice suggestione, anzi, si parla proprio di trattativa aperta con le due parti che dovranno mettersi d’accordo per sbloccare l’affare, considerando sempre che su Greenwood c’è anche forte la Juventus di Thiago Motta.

Calciomercato Roma/ Matias Soulé piace anche alla Lazio. Spunta il nome di Riquelme (19 giugno 2024)

Il Manchester United vuole liberarsi del giocatore dopo i fatti relativi alla violenza sulla compagna, ma l’anno al Getafe ha dato di nuovo visibilità calcistica al calciatore. La Lazio offre venti milioni più il 50% di rivendita futura per cercare, in qualche modo, di coprire i 40 milioni di richiesta dei Red Devils, forti proprio dell’annata molto positiva in Liga.

Calciomercato Lazio, la lista di Baroni per il 4-2-3-1/ Noslin priorità, assalto a Stengs (19 giugno 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO, LE ULTIME SU STENGS: ISAKSEN COME SCAMBIO?

C’è però un’altra trattativa che sta diventando una telenovela del calciomercato Lazio ovvero Calvin Stengs. Il calciatore del Feyenoord è accostato al club biancoceleste da una ventina di giorni, ricchi di scambi di opinioni e incontri. L’ultimo di questi ha visto la società olandese proporre l’inserimento di Isaksen nella trattativa per Stengs.

La Lazio non è propriamente d’accordo sebbene consegnare il danese alla squadra di Rotterdam significherebbe risparmiare e non di poco il prezzo del trasferimento del giocatore. Naturalmente bisognerà pensare se e come sostituire Isaksen, dunque si rischierebbe di fare un passo avanti e uno indietro subito dopo. In ogni caso, non è una novità che Stengs abbia aperto alla cessione e dunque se non viene tirata troppo la corda ci si aspetta uno sprint nei prossimi giorni.

Calciomercato Lazio/ Boulaye Dia sarà il nuovo attaccante dei biancocelesti (18 giugno 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA