CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Greenwood, si bussa allo United. Duello col Barca per Ndidi (8 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, NDIDI PIACE ANCHE AL BARÇA

Il calciomercato della Juventus attende di decollare attorno a nomi nuovi che possono soddisfare il nuovo tecnico Thiago Motta. Tra i principali obiettivi bianconeri ci sono Mason Greenwood e Wilfred Ndidi, due giocatori che potrebbero dare un significativo contributo alla rosa bianconera seppur in due ruoli diversi. Soprattutto il nome di Greenwood stuzzica la dirigenza bianconera, il giocatore viene da una fase difficile a livello personale dopo le accuse di molestie della ex fidanzata ma l’ultima stagione nella Liga spagnola al Getafe ha rilanciato il suo talento.

La Juventus ha messo gli occhi su Mason Greenwood, giovane ala del Manchester United. Il giocatore inglese, noto per la sua velocità, abilità nel dribbling e capacità di segnare gol, ha dato il suo assenso al trasferimento. La dirigenza della Juventus sta cercando di inserire Samuel Iling-Junior come contropartita tecnica per abbassare il costo dell’operazione di calciomercato. Iling-Junior, talentuoso esterno, potrebbe rappresentare un rinforzo interessante per il Manchester United, club che detiene il cartellino di Greenwood, tornato alla base dopo il sopra citato prestito al Getafe. Parallelamente proseguono trattative importanti come quelle per Calafiori e Koopmeiners che rappresentano il fiore all’occhiello di questo calciomercato e che dovranno garantire il vero salto di qualità.

Parallelamente, la Juventus è impegnata in una sfida di calciomercato con il Barcellona per assicurarsi le prestazioni di Wilfred Ndidi, centrocampista del Leicester City, che si libererà a parametro zero: non è un’alternativa a Koopmeiners che è un calciatore più offensivo, ma si andrà su entrambi gli obiettivi. Si giocherà tutto sull’ingaggio per portarsi a casa Ndidi (massimo 2,5 milioni) e un ruolo decisivo lo rivestirà un bonus alla firma per il procuratore.











