CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Udogie l’obiettivo principale, Sportiello più che Provedel

Calciomercato Lazio news, Sarri vuole Udogie per la corsia mancina

La Lazio prosegue il ritiro prestagionale in vista dell’inizio degli impegni uffiicali aspettando novità provenienti dal calciomercato estivo. I biancocelesti avrebbero bisogno di cedere qualcuno per incassare qualcosa da reinvestire e per far spazio in rosa. In caso di partenza di Elseid Hysaj, il club di Lotito vorrebbe mettere le mani su un nuovo terzino sinistro su cui possa contare il tecnico Maurizio Sarri.

Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle scorse ore, il giocatore che mister Sarri gradirebbe poter allenare per la corsia mancina laziale sarebbe Destiny Udogie, sotto contratto con l’Udinese fino al giugno del 2026. Se il Valencia di Gennaro Gattuso riuscirà ad accaparrarsi Hysaj, nonostante le difficoltà economiche dovute alle regole imposte dal Fair Play finanziario, allora il diciannovenne italiano nato a Verona potrebbe fare le valige e salutare i bianconeri friulani per approdare in quel di Formello.

Calciomercato Lazio news, Sportiello invece di Provedel tra i pali

In questa finestra di calciomercato estivo la Lazio è alle prese con la grana portiere. Persi Reina e Strakosha, dal Granada è arrivato Maximiano ma sarebbe utile un secondo giocatore a cui affidarsi in caso di bisogno nel corso della stagione. Il nome più caldo sembrava essere quello di Ivan Provedel dello Spezia ma si registra uno stallo nella trattativa dovuto ad una differenza di 500 mila euro. Se le parti non si riavvicineranno, allora i biancocelesti dovrebbero virare su Marco Sportiello dell’Atalanta, che potrebbe arrivare nella Capitale per 2 milioni di euro.

