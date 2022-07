CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Valeri o Emerson sulla corsia, Vecino a centrocampo

Calciomercato Lazio news, Valeri o Emerson come terzino sinistro

In casa Lazio i dirigenti sono al lavoro su più fronti in questa sessione di calciomercato estivo. Stando a quanto emerso in questi giorni di trattative, Elseid Hysaj potrebbe salutare i biancocelesti visto l’interesse espresso nei suoi confronti ad esempio dal Villarreal e, se la sua partenza dovesse essere confermata, sarà necessario aggiudicarsi almeno un altro nuovo terzino sinistro su cui il tecnico Maurizio Sarri possa puntare nel corso della stagione.

I nomi più caldi in questo senso rimangono quelli di Emanule Valeri della Cremonese e di Emerson Palmieri del Chelsea. Per quanto riguarda il Campione d’Europa, l’affare si prospetta davvero complicato soprattutto a causa dei costi dell’operazione non tanto per il costo del cartellino, che sarebbe di 15 milioni di euro, ma piuttosto per l’ingaggio percepito dall’azzurro, ben 4 milioni di euro all’anno. Più facile dunque arrivare al ventitreenne dei grigiorossi, un profilo che piace non solo a mister Sarri ma pure ai tifosi laziali.

Calciomercato Lazio news, Vecino per il centrocampo di Sarri

Detto della corsia mancina, la Lazio valuta anche l’acquisto di un nuovo centrocampista in questi frenetici giorni di calciomercato. Al momento il nome più caldo rimane quello dello svincolato Matias Vecino, rimasto senza squadra dopo il mancato rinnovo del contratto con l’Inter. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, i biancocelesti avrebbero intensificato i contatti con l’uruguaiano ed il suo entorage nelle scorse ore per provare a trovare un’intesa.

