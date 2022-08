CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Valeri per la corsia mancina, Acerbi fa risparmiare Lotito

Calciomercato Lazio news, Emanuele Valeri come nuovo terzino sinistro

La Lazio sta ancora lavorando in questi ultimi giornidella sessione estiva di calciomercato così da sistemare l’organico a disposizione di mister Maurizio Sarri per la stagione appena cominciata. Al tecnico toscano potrebbe infatti far comodo un nuovo terzino sinistro naturale così da non dover adattare altri elementi della rosa per quella zona del campo ma l’obiettivo Sergio Reguilon è ufficialmente sfumato visto il passaggio dal Tottenham all’Atletico Madrid per sostituire Renan Lodi, trasferitosi invece al Nottingham Forest.

Secondo le indiscrezioni provenienti da Il Messaggero, i biancocelesti avrebbero provato a sondare Emanuele Valeri della Cremonese. Cresciuto tra le giovanili della Lazio e dell’Urbetevere, Valeri è al suo primo anno in Serie A con i lombardi avendo conquistato la promozione lo scorso anno mentre in precedenza ha giocato prevalentemente in Serie C e D con le maglia di Rieti, Lecce e Cesena. Il suo ritorno nella Capitale potrebbe essere una soluzione low cost rispetto ad altri nomi seguiti senza successo come quelli di Parisi dell’Empoli, Grimaldo del Benfica e Marcos Alonso del Chelsea.

Calciomercato Lazio news, Francesco Acerbi si sta trasferendo all’Inter

In casa Lazio sembra esssere giunto alla sua conclusione il tormentone di calciomercato relativo alla cessione di Francesco Acerbi all’Inter. Come spiegato da Cittaceleste.it, i biancocelesti risparmieranno parecchio da questa partenza a cominciare dagli 850 mila euro che il difensore, sotto contratto fino al giugno del 2025, avrebbe dovuto ricevere come mensilità di luglio e agosto ed a cui ha rinunciato per accelerare l’operazione. La formula è quella del prestito secco con diritto di riscatto a 3,5 milioni di euro e l’Inter potrebbe esercitare l’opzione già a maggio. Il patron Lotito potrà inoltre contare pure sui 5 milioni di euro di stipendio che percepiva il Campione d’Europa nella Capitale.

