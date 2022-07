CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Visite per Romagnoli e Maximiano, il rinnovo di Milinkovic

Calciomercato Lazio news, visite mediche per Romagnoli e Maximiano

Giornata importante in casa Lazio in questo martedì di calciomercato estivo. Proprio in queste ore i biancocelesti stanno infatti completando le operazioni riguardanti il tesseramento di Alessio Romagnoli e l’acquisto di Luis Maximiano con entrambi i calciatori presenti oggi presso la clinica Paideia per effettuare le visite mediche di ritor e apporre quindi la firma sul contratto che li legherà al club del patron Claudio Lotito.

Bremer all'Inter?/ Calciomercato, Cairo: "Vale di più delle cifre di cui si parlava"

Dopo essere arrivato ieri a Fiumicino, il difensore ex capitano del Milan Campione d’Italia è stato accolto oggi da un bagno di folla prima di poter effettuare i test fisici del caso ed a questo punto si attende soltanto l’annuncio ufficiale. Discorso simile per il portiere Maximiano, prelevato dal Granada per 7 milioni di euro più 3 di bonus e sbarcato a sua volta a Fiumicino per poi recarsi alla Paideia.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Barone si tiene Milenkovic, tre giocatori in partenza

Calciomercato Lazio news, Milinkovic-Savic potrebbe non rinnovare

Intanto la Lazio ragiona anche su alcune situazioni interne per questi mesi di calciomercato estivo. In particolare il contratto di Sergej Milinkovic-Savic è attualmente in scadenza nel giugno del 2024 ma, secondo le indiscrezioni più recenti, potrebbe non prolungare ulteriormente il suo rapporto con i biancocelesti nell’immediato futuro. La richiesta per il cartellino del serbo da parte della Lazio rimane ferma su 65 milioni di euro ed in caso di mancate offerte congrue si continuerà a puntare su di lui in attesa di novità nelle prossime stagioni.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Il Newcastle ci riprova per Zapata, si pensa a Belotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA