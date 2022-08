CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Visite per Vecino, Provedel in arrivo e Luis Alberto resta

Calciomercato Lazio news, ecco Vecino e Provedel per i biancocelesti

La Lazio continua a cercare nuovi innesti per la rosa di mister Sarri in questa sessione estiva di calciomercato. Questa mattina alle 8 i biancocelesti hanno accolto Matias Vecino che ha svolto le visite mediche di rito presso la Clinica Paideia prima di firmare un triennale con la società della Capitale dopo essersi svincolato dall’Inter. Il patron Lotito sembra inoltre vicino a chiudere per l’arrivo del nuovo portiere.

Il giocatore che sarà alternato a Maximiano, prelevato dal Granada, è Ivan Provedel dallo Spezia che, come spiega Tuttosport, è in arrivo in quel di Formello per firmare un contratto quinquennale. I liguri nel frattempo stanno trattando con la Fiorentina per sostituire l’estremo difensore con il polacco Dragowski ed i viola dovrebbero a loro volta mettere le mani su il giovane Matteo Rizzo della Pro Vercelli.

Calciomercato Lazio news, niente Siviglia per Luis Alberto a causa dei costi

La Lazio, oltre ai movimenti in entrata, deve anche ragionare su qualche cessione in questa sessione di calciomercato estivo. Nello specifico, lo spagnolo Luis Alberto sembrava poter essere destinato a partire visto l’interesse manifestato nei suoi confronti dal Siviglia. Tuttavia, il numero uno biancoceleste Claudio Lotito non sembra affatto intenzionato ad abbassare la richiesta da 25 milioni di euro per il cartellino del calciatore, cifra questa troppo alta secondo la società di Monchi.

