CALCIOMERCATO LAZIO/ Passi avanti per Kamara del Marsiglia, c’è ottimismo

CALCIOMERCATO LAZIO, KAMARA COSTA MENO

La Lazio punta a rinforzare l’organico da consegnare a mister Sarri in varie zone del campo nel corso di questa finestra di calciomercato estivo. Per quanto concerne il centrocampo i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Boubacar Kamara, ventiduenne di proprietà dell’Olympique Marsiglia con cui il contratto scadrà nel giugno del 2022, ovvero al termine della prossima stagione. Secondo quanto rivelato dalla stampa france de L’Equipe, il desiderio del francosenegalese di non prolungare il suo rapporto coi transalpini starebbe convincendo il club a lasciarlo partire per una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro e non 37 milioni come si pensava inizialmente. Perchè la trattativa vada a buon fine e risparmiando ancora qualcosa sulla spesa per il cartellino la Lazio potrebbe pure decidere di inserire nell’operazione anche Escalante, seguito proprio dall’OM e non ritenuto indispensabile a Formello.

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Sirigu o Consigli per rimpiazzare Ospina

CALCIOMERCATO LAZIO, HYSAJ SALUTA IL NAPOLI

Il calciomercato è iniziato ufficialmente da una decina di giorni circa e la Lazio ha già ormai completato due ingressi importanti con il ritorno di Felipe Anderson dal West Ham ed il tesseramento di Elseid Hysaj, rimasto svincolato dopo l’avventura al Napoli. Proprio attraverso il suo account su Instagram il terzino ha voluto salutare i partenopei prima di iniziare la nuova avventura con i biancocelesti: “NAPOLI, dopo 6 anni è arrivato il momento dei saluti, non mi basta un post per ringraziare tutti ma ci tengo a ringraziare i miei compagni di squadra, la società, i magazzinieri, il grande Tommaso che e un pezzo di storia del napoli, i fisioterapisti e tutti gi addetti ai lavori. Ringrazio anche le persone che ho conosciuto durante questo periodo, che sono stati tutti meravigliosi e di aiuto nel mio camminò. UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE VA A VOI TIFOSI CITTÁ CHE AVETE FATTO SENTIRE COME A CASA MIA ME E LA MIA FAMIGLIA. SIETE UNA CITTA SPECIALE E TIFOSI SPECIALI DATE TANTO A TUTTI QUELLI VESTONO LA MAGLIA DEL NAPOLI MA VI DICO CHE PER ME E STATO UN ONORE VESTIRE QUESTA MAGLIA. PER 6 ANNI HO DATTO L’ANIMA HO SEMPRE SUDATO LA MAGLIA HO SEMPRE CERCATO DI ONORARE LA MAGLIA L’UNICA COSA CHE MI DISPIACE E A NON AVER FESTEGGIATO IL MIO GOAL LI CON VUOI CON LO STADIO PIENO.! QUESTO NON E UN ADDIO E UN ARRIVEDERCI E COME DICE LA FAMOSA FRASE “QUANDO VAI A NAPOLI PIANGI DUE VOLTE,QUANDO ARRIVI E QUANDO TE NE VAI” E LA VERITA È PROPRIO COSI QUINDI VI PORTERÒ SEMPRE NEL MIO CUORE.! CIAO GUAGLIÒ 💙💙”

LEGGI ANCHE:

