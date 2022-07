CALCIOMERCATO LECCE NEWS/ Corvino ci prova per Jovetic, Baschirotto è più vicino

Calciomercato Lecce news, si pensa al ritorno di Jovetic

Il calciomercato può sempre regalare qualche sorpresa ed in queste ore una delle squadre che potrebbe combinare qualcosa di imprevisto pare essere il Lecce. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, i giallorossi starebbero pensando di intavolare una trattativa con l’Hertha Berlino per aggiudicarsi Stevan Jovetic, attaccante serbo che può vantare parecchia esperienza nel nostro campionato avendo giocato con le maglie di Fiorentina ed Inter.

A portare il trentaduenne montenegrino in Italia era stato inoltre proprio lo stesso Pantaleo Corvino, oggi responsabile dell’area tecnica del Lecce. Il dirigente punta a convincere il calciatore proprio anche grazie a questo aspetto ed il suo arrivo potrebbe essere parecchio utile al tecnico Baroni per cercare di puntare alla salvezza nella stagione che sta per cominciare.

Calciomercato Lecce news, Federico Baschirotto in arrivo

In attesa di capire se il Lecce riuscirà ad imbastire una trattativa con i tedeschi per Jovetic, potrebbe essere un altro il prossimo colpo di calciomercato dei pugliesi. Il venticinquenne Federico Baschirotto, sotto contratto con l’Ascoli fino al giugno del 2023, sembra infatti ad un passo dall’approdo in Serie A, campionato in cui vorrebbe giocare. Il calciatore potrebbe dunque appunto premere con i bianconeri per la cessione ed aggregarsi al Lecce nelle settimane a venire.

