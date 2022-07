CALCIOMERCATO LECCE NEWS/ Maksimovic per la difesa, Ferguson a centrocampo

Calciomercato Lecce news, occhio a Maksimovic per la difesa

Il Lecce è alla ricerca di nuovi rinforzi da questa sessione di calciomercato estivo con l’obiettivo di centrare la salvezza in Serie A al termine della prossima stagione. La cavalcata che ha portato i giallorossi dalla Serie B al massimo campionato è stata entusiasmante per tutti i tifosi che tuttavia non rivedranno più gran parte dei loro beniamini nella nuova annata calcistica visto l’intento dei dirigenti di trovare calciatori che possano vantare una maggiore esperienza a questi livelli.

In questo senso si colloca l’interesse dei pugliesi ad esempio nei confronti di Nikola Maksimovic, trentatreenne di proprietà del Genoa retrocesso lo scorso anno. L’ex centrale del Napoli, reduce da sole 14 presenze in campionato, cercherà quasi sicuramente una nuova sistemazione dopo aver passato una sola stagione in rossoblu con l’intento di riscattarsi e quella di Lecce potrebbe essere la piazza ideale per realizzare il suo desiderio.

Calciomercato Lecce news, Ferguson piace per il centrocampo

La difesa non è però l’unica zona del campo in cui il Lecce vuole mettere mano da qui alla fine del calciomercato estivo. I pugliesi stanno pensando a potenziare pure il proprio centrocampo e le indiscrezioni provenienti dal Daily Record rivelano l’interesse espresso nei confronti di Lewis Ferguson, di proprietà dell’Aberdeen. L’offerta degli italiani per il cartellino del giocatore agli scozzesi, con cui è sotto contratto fino al giugno del 2024, sarebbe da 2,3 milioni di euro.

