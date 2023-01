CALCIOMERCATO LECCE NEWS/ Ufficiale Cassandro dal Cittadella, vicino anche Kljun

Calciomercato Lecce news, ufficiale l’acquisto di Tommaso Cassandro

Il Lecce vuole fare le cose in grande nella seconda parte della stagione e per questo motivo i dirigenti si stanno muovendo in questi giorni di calciomercato invernale così da potenziare l’organico a disposizione del tecnico Marco Baroni. Per questo motivo i pugliesi si sono aggiudicati Tommaso Cassandro dal Cittadella, come si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Cassandro dall’A.S. Cittadella. Il terzino destro ha sottoscritto un accordo di tre anni con opzione per altri due.”

L’esterno difensivo classe 2000 ha dunque firmato un contratto valido fino al 30 giugno del 2025 e nella stagione attualmente in corso con la maglia dei granata è stato in grado di collezionare ben 20 apparizioni complessive tra campionato e Coppa Italia, impreziosite pure da una rete segnata in Serie B.

Calciomercato Lecce news, Corvino batte la concorrenza per Tom Kljun

Il Lecce continua a dimostrarsi una delle società più attente ai giovani di prospettiva anche in questa finestra invernale di calciomercato. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Calciomercato.com, il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino avrebbe battuto la concorrenza di diverse altre squadre per accaparrarsi Tom Kljun, diciottenne sloveno proveniente dal Tabor Sezana e tesserato fino al giugno del 2025.

In uscita invece i salentini hanno completato la cessione in prestito del terzino destro Mats Lemmens: il ventenne belga dovrebbe ora trasferirsi al Novara per giocare nel girone C della Serie C almeno fino al termine dell’annata calcistica 2022/2023.

