CALCIOMERCATO MILAN/ All.Santos: “Kaio Jorge è seguito da tanti club”

CALCIOMERCATO MILAN, DINIZ SU KAIO JORGE

In casa Milan si presta sempre grande attenzione ai giovani di talento del panorama internazionale, in modo particolare quello sudamericano, e questa sessione di calciomercato non fa certo eccezione. Come vi abbiamo raccontato anche noi nei giorni scorsi, i rossoneri hanno messo gli occhi su Kaio Jorge, attaccante di proprietà del Santos con cui il contratto scadrà il prossimo 31 dicembre 2021. Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore dei brasiliani, mister Fernando Diniz, ha parlato proprio del suo calciatore, come riporta milannews.it: “Lo vogliono tanti club europei. Kaio, anche se giovane, gioca sempre più con maturità. Ha molta personalità, fa piacere che sia ritornato, conosce bene il ruolo, crede in sé. È un attaccante di alto livello.” La richiesta del Santos pare essere di 10 milioni di euro secondo i rumors al fine di liberare subito Kaio Jorge ed il Milan offre invece 5/6 milioni di euro. Nelle prossime settimane bisognerà quasi sicuramente fare i conti pure con la concorrenza di altri club importanti come ad esempio il Napoli.

CALCIOMERCATO MILAN/ UFFICIALE Giroud, visite per Ballo-Touré e c'è anche Brahim Diaz

CALCIOMERCATO MILAN, GIROUD SI PRESENTA

Il Milan nella giornata di ieri ha ufficializzato l’acquisto dal Chelsea di Olivier Giroud in questi giorni di calciomercato estivo. Intervistato da MilanTv, l’attaccante francese ha parlato della nuova avventura che sta per cominciare con i rossoneri spiegando: “Mi sento ancora un ragazzino anche a quasi 35 anni compiuti; da piccolo i miei idoli erano Papin, Shevchenko e ovviamente Maldini. Il Milan mi ha fatto sognare. Ero un grande fan anche di Van Basten. Molti grandi giocatori hanno giocato in un club così prestigioso in Europa: la squadra ha una grandissima tradizione europea ed è per questo che ho deciso di venire qui, per giocare la Champions League e spero che possiamo raggiungere grandi traguardi insieme. Sarò anche vicino alla mia famiglia che è di Grenoble, sono davvero carico e non vedo l’ora di giocare la prima partita. Mi sento fortunato ad aver avuto l’opportunità di vincere dei trofei, di giocare in grandi club e penso che il Milan meriti di competere ad altissimi livelli, di lottare per lo Scudetto e di fare una grande Champions league e di giocare la Coppa Italia che piace molto ai tifosi. Ho parlato con Tomori qualche settimana fa e mi ha detto: ‘ti aspettiamo per aiutarci a vincere lo Scudetto’. Non voglio mettere troppa pressione, ma ovviamente giocheremo per il primo posto in classifica. Con Maignan abbiamo parlato del mio arrivo al MIlan e sono sicuro che diventerà il portiere titolare della Francia dopo il ritiro di Lloris. Ha grande talento. Ho giocato contro Ibrahimovic qualche volta: a 40 anni gioca ancora, è un professionista eccezionale. Non puoi giocare a quell’età a questi livelli, senza quell’impegno per la tua squadra, quella determinazione. Io cerco di fare lo stesso per poter continuare a giocare fino a che il mio corpo me lo permetterà. Spero di essere sempio per i giovani. Non vedo l’ora di giocare e di allenarci insieme. Spero che ci divertiremo.”

