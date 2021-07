CALCIOMERCATO MILAN/ Ceballos pensa solo al Real Madrid, i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN, CEBALLOS PENSA SOLO AL REAL

In casa Milan il calciomercato estivo potrebbe portare nuovi elementi interessanti per migliorare l’organico a disposizione di mister Pioli. Nell’elenco dei calciatori accostanti ai rossoneri con una certa insistenza figura pure il nome di Dani Ceballos, centrocampista spagnolo di proprietà del Real Madrid con cui il contratto scadrà nel giugno del 2023. Lo scorso anno in prestito all’Arsenal, il ventiquattrenne ha però rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa spagnola di AS lasciando poco spazio ad una sua possibile partenza: “La mia intenzione è di giocare nel Real Madrid l’anno prossimo. È tempo di vincere qui. Non mi sono mai pentito di avere firmato per il Real, lotterò per questo. Ho un contratto di due anni e dopo l’Olimpiade deciderò.” Difficile dunque che il Milan o le altre pretendenti possano arrivare a Ceballos il cui destino dovrebbe ora essere nelle mani di mister Ancelotti, che se deciderà di non sfruttarlo nella prossima stagione potrebbe a sua volta spingerlo verso i rossoneri.

CALCIOMERCATO MILAN, NOCERINO ESALTA IBRA

Il Milan vuole migliorare il secondo posto dello scorso anno oltre che tornare a disputare una grande Champions League e per ottenere questi obiettivi i dirigenti stanno lavorando sul calciomercato così da potenziare l’organico. Chi è stato confermato nonostante sia prossimo a compiere 40 anni il prossimo ottobre è Zlatan Ibrahimovic, il quale aveva anche riportato un infortunio non tanto tempo fa mettendo in allarme il club milanese. I rossoneri hanno quindi deciso di cercare Olivier Giroud del Chelsea visto il contratto in scadenza nel giugno del 2022 così da poter dare un’alternativa allo svedese nel corso della stagione e l’operazione pare essere ormai vicina alla sua conclusione. Intervistato in esclusiva da Sky Sport, l’ex milanista Antonio Nocerino ha comunque esaltato Ibrahimovic spiegando: “Purtroppo non ho ancora contatti con Ibrahimovic, però quando ci vediamo c’è rispetto tra noi. Abbiamo giocato insieme e condiviso uno spogliatoio al Milan. E’ uno dei più forti e lo dimostra ancora oggi. Ha una qualità incredibile. E’ uno dei 5 giocatori più forti del calcio degli ultimi 20 anni.”

