CALCIOMERCATO MILAN NEWS, WALKER VICINISSIMO AI ROSSONERI

Il calciomercato Milan ruota attorno a due inglesi, un difensore e un attaccante, entrambi tra le fila di club di Manchester. Naturalmente stiamo parlando di Kyle Walker e Marcus Rashford, rispettivamente in forza al City e allo United. Per il terzino ci sono ottime notizie. Se l’inserimento dell’Inter sembrava poter destare qualche preoccupazione, così come le sirene arabe, ora i rossoneri sembrano avere strada spianata per trovare l’accordo definitivo. Il calciomercato Milan infatti è in chiusura per l’esterno difensivo. Come riportato da Matteo Moretto, le prossime ore saranno decisive con nuovi colloqui in programma per limare ogni dettaglio del contratto già pronto fino al 2027.

Il giocatore è entusiasta dell’idea di vestire la prestigiosa maglia rossonera dopo otto anni e oltre 300 partite con il City. L’ex Tottenham sarebbe in contatto con il suo attuale club per cercare la soluzione per risolvere il proprio contratto.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, RASHFORD RESTA LONTANO

Se il calciomercato Milan è pronto ad accogliere Walker, per Rashford la strada è sempre in salita. D’altronde non ci sono novità rilevanti sull’ipotetico passaggio di Marcus in rossonero. La situazione è dunque uguale a quella della settimana scorsa. Le parti restando distanti dato che l’inglese non ha preso alcuna decisione circa la preferenza su dove giocare. Come se non bastasse, manca anche l’accordo economico tra Manchester United e Milan, di certo non un dettaglio.

La concorrenza rimane la stessa con il Barcellona in corsa, ma che prima dovrà liberare lo spazio, compito non facile come ha dimostrato il caso Dani Olmo. Ci sono inoltre alcuni club di Premier League (Chelsea) e la Juventus che però parte più indietro.

Quindi in definitiva, ad oggi sembra molto più probabile un accordo per Walker che andrà ad aumentare il fattore esperienza in casa Milan. Per Rashford serviranno importanti passi avanti che ad oggi non ci sono stati.