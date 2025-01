CALCIOMERCATO MILAN NEWS, MENDES PORTA JOAO FELIX

Il calciomercato Milan cerca il colpo da novanta in attacco. Il primo nome della lista è quello di Marcus Rashford, ma ultimamente ci sono stati dei rallentamenti importanti circa l’arrivo dell’inglese del Manchester United.

Infatti non ci sono grandissimi passi avanti per lui, anzi. Il calciatore non ha preso una decisione e senza nemmeno un accordo economico è difficile parlare di avvicinamento tra le parti. Senza dimenticare in tutto ciò il Barcellona e la Juventus sullo sfondo.

Per questo i rossoneri starebbero cercando un sostituto sul mercato per sognare l’attaccante ideale per il calcio di Conceicao. Il profilo ora più in voga è quello di Joao Felix, ai margini al Chelsea e che vorrebbe cambiare aria.

Secondo La Gazzetta dello Sport è l’obiettivo primario del tecnico rossonero e tramite l’agente Jorge Mendes potrebbero esserci presto novità. Si parla di prestito oneroso di 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro nel 2026. Per quanto riguarda l’ingaggio, prendendo 5.5 milioni bonus inclusi, non sarebbe un problema.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, TOMORI ALLA JUVENTUS?

Il calciomercato Milan potrebbe cedere Fikayo Tomori alla Juventus. Una mossa di mercato che sarà però gestita diversamente rispetto a Pierre Kalulu: l’ex Lione infatti è partito in prestito con diritto di riscatto mentre l’inglese verrebbe ceduto a titolo definitivo.

Secondo Matteo Moretto, si parla di una cifra richiesta dai rossoneri di 30 milioni di euro, assolutamente fattibile in casa bianconera se dovesse partire Cambiaso, nel mirino del Manchester City pronto ad offrire 65 milioni.

Sono previsti contatti nelle prossime ore tra Juventus e Milan con i club che discuteranno oltre dell’ex Chelsea anche del riscatto di Pierre Kalulu, giocatore lasciato partire forse troppo facilmente dai rossoneri e che sta facendo benissimo a Torino.

Riguardo Walker, c’è il via libera circa il trasferimento. Nelle prossime 24/48 ore ci saranno gli ultimi dialoghi tra le parti prima di concludere l’affare con l’ex Tottenham e Manchester City pronto ad approdare nella nostra Serie A.