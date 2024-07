Calciomercato Milan/ Svolta per Romelu Lukaku? Luka Romero torna dal prestito (3 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, DIALOGO CON IL CHELSEA PER LUKAKU

Il calciomercato Milan prosegue con la ricerca del nuovo attaccante per Paulo Fonseca che non avrà più a disposizione Olivier Giroud e ha bisogno di un centravanti di peso in grado di portare gol e assist alla sua squadra. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe ripreso i contatti con il Chelsea per provare ad arrivare a Romelu Lukaku anche se la lotta con il Napoli rimane ben serrata per l’acquisto dell’attaccante belga.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Riprende quota Gimenez, si insiste per Emerson Royal (3 luglio 2024)

Con l’uscita da Euro2024, Lukaku sarà concentrato al 100% sul suo futuro e dovrà capire la situazione del Napoli che rimane rallentato da Osimhen e potrebbe essere la chiave per il Milan che rimane la porta e con la volontà di portare a casa il belga.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LUKA ROMERO RITORNA A MILANO DOPO IL PRESTITO IN SPAGNA

Dopo l’arrivo nella scorsa estate del calciomercato Milan e il prestito in Spagna all’Almeria, l’argentino Luka Romero torna a Milanello dopo sei mesi di esperienza che gli hanno concesso minuti importanti soprattutto tenendo conto della giovane età del classe 2004. Romero è stato prelevato a parametro zero dal Milan nella scorsa sessione estiva di calciomercato dopo non esser riuscito a trovare un accordo con la Lazio per via dell’alta commissione da riconoscere all’agente che ha rotto il rapporto con i biancocelesti per portare l’argentino al Milan.

Calciomercato Milan News/ Fonseca vuole Zirkzee. Ultimi dettagli per Fofana, chance Rabiot (1 luglio 2024)

Su di lui pende la difficilissima somiglianza con Lionel Messi per via del baricentro basso, il piede mancino e la grande abilità nello stretto mostrate anche nella breve esperienza con l’Almeria che lo ha visto su tutte le prime pagine dopo una doppietta al Real Madrid. Adesso il futuro di Luka Romero sarà tutto nelle mani dei rossoneri che difficilmente lo inseriranno nella rosa a disposizione di Fonseca ma, con molta più probabilità, proveranno a fargli giocare un altro anno in prestito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA