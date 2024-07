CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Lukaku, Chalobah e Chukwuemeka: tris d’assi per Fonseca (2 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ROSSONERI SCATENATI!

Il calciomercato del Milan potrebbe decollare attraverso un asse di mercato con il Chelsea capace di fornire a Paulo Fonseca i rinforzi necessari per la sua squadra e, al contempo, aiutare i Blues a migliorare i propri conti. Negli ultimi giorni, ci sono stati contatti tra i due club per discutere di Romelu Lukaku, il centravanti belga che i rossoneri vedono come una soluzione importante per sostituire Giroud e avere un attaccante di peso, soprattutto dopo le difficoltà emerse nel pagamento delle commissioni per Zirkzee.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Thuram sempre più vicino, ecco i big bocciati da Motta (2 luglio 2024)

Si è trattato di una prima conversazione esplorativa, poiché il Chelsea ha ormai superato la data del 30 giugno, entro la quale doveva vendere alcuni giocatori per rientrare nei paletti del fair play finanziario e ha rinunciato a utilizzare i soldi di Lukaku a questo scopo. Sono già partiti garantendo 100 milioni complessivi dalle cessioni di Maatsen all’Aston Villa, Hall al Newcastle, Hutchinson all’Ipswich Town e Ziyech al Galatasaray. Intanto, il Milan sta valutando diversi profili di calciomercato per il centrocampo, con Youssouf Fofana in pole position.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Buongiorno priorità per Conte, Hermoso si allontana (2 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SI PUNTA A LARGHE INTESE COL CHELSEA

Il calciomercato del Milan punta anche Chalobah che, come Lukaku, non rientra nei piani di Maresca. Il Milan lo conosce bene, avendolo seguito più volte nelle scorse sessioni di mercato, anche lo scorso gennaio quando era infortunato. Adesso i Blues lo stanno offrendo a vari club perché è un prodotto del loro vivaio e la cifra incassata sarebbe interamente contabilizzabile come plusvalenza. È stato proposto al Newcastle per arrivare a Isak e anche lo United e il West Ham si sono informati, ma al momento nessuno ha avanzato un’offerta concreta.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Berenguer idea a parametro zero. Piace Busio del Venezia (2 luglio 2024)

E Chukwuemeka? È considerato un elemento di grande prospettiva. Il Milan è concentrato su Fofana, ma tiene monitorate anche altre opzioni di calciomercato, poiché i rinforzi a centrocampo potrebbero essere più di uno, soprattutto se ci saranno delle cessioni. Chukwuemeka, centrocampista centrale classe 2003, non è stato “scaricato” dal Chelsea, che vorrebbe cederlo in prestito per consentirgli di giocare di più o venderlo solo per una cifra significativa, visto che nel 2022 lo ha pagato 18 milioni di euro. Il Milan si è informato sulle condizioni e ha preso nota.











© RIPRODUZIONE RISERVATA