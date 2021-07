CALCIOMERCATO MILAN/ Continua il pressing per Dalot, l’opzione di riserva è Aurier

CALCIOMERCATO MILAN, AURIER L’ALTERNATIVA A DALOT

Il Milan sta lavorando in questa sessione di calciomercato estivo al fine di potenziare il proprio organico e migliorare il secondo posto conquistato in campionato lo scorso anno. Una zona del campo in cui i rossoneri hanno bisogno di sistemarsi è la corsia bassa di destra dove l’obiettivo resta quello di riportare Diogo Dalot a Milanello. I dirigenti italiani stanno pressando il Manchester United per riuscire a strappare il ventiduenne in prestito e sebbene la distanza rimanga abbastanza ampia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport c’è comunque una buona sensazione perchè quest’operazione venga completata positivamente. Un’opzione che potrebbe interessare al Milan in caso di ulteriori difficoltà nell’arrivare a Dalot è Serge Aurier, per il quale il Tottenham potrebbe decidere di ascoltare eventuali offerte così da non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno visto che il suo contratto scadrà nel giugno del 2022.

CALCIOMERCATO MILAN, L’ADDIO DI DONNARUMMA

In casa Milan i tifosi hanno storto il naso quando hanno visto partire Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma a causa del termine dei loro contratti ad inizio calciomercato. Il centrocampista turco ha firmato con i cugini dell’Inter mentre per il portiere manca solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare dopo la finale di Euro 2020 di domenica sera, della sua firma con il Paris Saint-Germain. Intervistato in esclusiva da Tuttosport, l’ex milanista Cristian Brocchi ha commentato con amarezza l’addio del ventiduenne spiegando: “Se mi aspettavo la decisione di Donnarumma di non rinnovare? Sinceramente no. È stata una scelta che ha fatto male a me come a tutti i tifosi milanisti. Personalmente reputo il Milan una famiglia e avrei voluto vedere Gigio per tutta la carriera con i colori rossoneri. Non posso però giudicarlo in maniera negativa perché so che ha dato sempre il 110% per quella maglia.”

