CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IN CHIUSURA LA TRATTATIVA CON IL MONACO PER FOFANA

Settimana decisiva nel calciomercato Milan con i rossoneri che potrebbero finalmente chiudere la lunga ed estenuante trattativa con il Monaco per il centrocampista francese Youssouf Fofana che è ad un passo dall’approdo in Italia. La trattativa per Fofana prosegue da circa un mese dopo che il Monaco aveva iniziato il discorso con il Milan chiedendo una cifra intorno a 25 milioni che, dopo diversi incontri, si ridurrà fino ad arrivare a 14 milioni più bonus. Il Milan è stato bravo ad affondare il colpo di calciomercato proprio quando è diventato concreto l’interesse di Manchester United ed Atletico Madrid e hanno anticipando la concorrenza andando a chiudere quella che è una trattativa ben gestita nonostante la lunga tempistica. Nei prossimi giorni saranno da limare gli ultimi dettagli riguardanti i bonus prima di chiudere la trattativa di calciomercato e portare un nuovo centrocampista al Milan di Fonseca alla ricerca di fisicità e quantità in mezzo al campo per la prossima stagione.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ARDA GULER PIACE AI ROSSONERI MA ATTENZIONE A XABI ALONSO

Il calciomercato Milan è anche ricco di suggestioni con l’ultima di questa che riguarda il talento turco Arda Guler che è di proprietà del Real Madrid e potrebbe decidere di cambiare aria per via della grande abbondanza in fase offensiva della squadra di Ancelotti. Il Milan sta sondando il terreno cercando di capire la fattibilità dell’operazione di calciomercato che sarà su una base di prestito per via della volontà del Real Madrid di non cedere il calciatore considerato uno dei migliori talenti al mondo. Sul turco, infatti, ha messo gli occhi anche Xabi Alonso che è rimasto a bocca aperta dopo il grande Europeo giocato con la Turchia e vorrebbe portare al Bayer Leverkusen per rinforzare la squadra e provare a difendere il titolo di campione di Germania.