CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SI LAVORA CON L’UDINESE!

Il calciomercato del Milan è attivo , uno dei quali riguarda Lazar Samardzic. Dopo un primo approccio cauto, il club rossonero è sempre più convinto che il fantasista serbo possa essere l’elemento ideale per completare e rinforzare il centrocampo di Paulo Fonseca, grazie alla sua versatilità che gli consente di giocare sia da mezz’ala che da trequartista. La trattativa appare complicata ma sembra possibile, col Milan che parte da un’offerta che l’Udinese dovrà valutare, considerando la volontà del giocatore di partire.

Secondo i rumors di calciomercato, il padre/agente di Samardzic è atteso a Casa Milan questa settimana per valutare la fattibilità del trasferimento. Nel frattempo, il giocatore stesso sta spingendo per unirsi al Milan nella prossima stagione. Forte di questa determinazione, il Milan è pronto a fare il possibile per accontentare Samardzic, con una prima offerta di 15 milioni di euro. Tuttavia, l’Udinese, che parte da una base d’asta di 20 milioni di euro, potrebbe respingere questa proposta iniziale.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SIRENE DALLA PREMIER PER THIAW

Il calciomercato del Milan fa registrare novità anche sul fronte delle cessioni: il nome di Malick Thiaw è tornato d’interesse per il Newcastle. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club inglese ha rinnovato il forte interesse per il difensore classe 2001. Dopo averlo monitorato all’inizio dell’estate, il Newcastle potrebbe fare un nuovo tentativo per acquistarlo. Al momento, non ci sono offerte ufficiali sul tavolo del Milan, ma l’interesse è concreto.

Il nuovo direttore sportivo dei Magpies, Paul Mitchell, apprezza molto Thiaw e potrebbe presto presentare un’offerta, segnando così la seconda grande operazione tra le due società dopo il trasferimento di Sandro Tonali in Premier League l’anno scorso. Nella stagione 2023/2024, Thiaw è sceso in campo 30 volte con la maglia rossonera in tutte le competizioni, fornendo un assist ma senza segnare. Un infortunio lo ha tenuto fuori per un lungo periodo, ma ora è pronto a tornare al 100%, e il Newcastle lo ha messo nel mirino.