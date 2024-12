CALCIOMERCATO MILAN, IL REAL MADRID HA MESSO GLI OCCHI SU REIJNDERS

Il calciomercato Milan deve iniziare a preoccuparsi perché le prestazioni di Tijjani Reijnders stanno raggiungendo livelli da top player e i migliori club d’Europa hanno già iniziato a mettere gli occhi su di lui in questa sessione di mercato con l’obiettivo di assicurarsi le sue prestazioni. La notizia di questa mattina arriva direttamente dalla Gazzetta dello Sport che parla di un interessamento del Real Madrid sul centrocampista olandese classe 1998 e con otto reti già segnate dall’inizio di questa stagione che lo sta vedendo in grande forma soprattutto dopo le modifiche tattiche di Fonseca che gli hanno permesso di giocare più vicino alla porta avversaria. Reijnders sta interpretando il ruolo del centrocampista come non si vedeva da molti anni in Serie A e questo lo ha notato anche Carlo Ancelotti che sta vedendo il suo Real Madrid in grande difficoltà soprattutto dopo l’addio di Kroos e il calo fisiologico di Modric che hanno tolto qualità alla manovra dei Blancos.

CALCIOMERCATO MILAN, I ROSSONERI PUNTANO AL RINNOVO DELL’OLANDESE

Fino ad ora, il calciomercato Milan non ha ancora svelato la possibile richiesta per il cartellino di Reijnders ma la sensazione è che si parli di una cifra che potrebbe sfondare il muro dei 50 milioni di euro soprattutto se a bussare alla porta del Diavolo sono grandi club con il Real Madrid. L’idea di Furlani rimane quella di blindare il contratto del centrocampista olandese con l’obiettivo di prolungarne la durata fino a giugno 2029 con l’opzione di aggiungere un eventuale anno al termine di questa scadenza. Verranno ritoccate anche le cifre del suo ingaggio che dovrebbero arrivare intorno ai 3,5 milioni a stagione più eventuali bonus così da evitare ogni tipo di cessione a parametro zero e guadagnare la cifra più alta possibile in caso di cessione. Per adesso quello del Real Madrid è un semplice interessamento che però dovrà essere monitorato anche perché la centralità di Reijnders in questo Milan è palese ed un’eventuale partenza a gennaio complicherebbe terribilmente una stagione già molto difficile da gestire.