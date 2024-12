CALCIOMERCATO MILAN NEWS: STUZZICANTE IDEA XAVI

Non solo il parco calciatori: il calciomercato Milan, almeno a sentire certe indiscrezioni, starebbe iniziando a pensare seriamente anche al nuovo allenatore. Che l’amore tra i rossoneri e Paulo Fonseca non sia mai sbocciato si sa, non è ancora chiarissimo chi davvero, nel marasma societario, lo abbia realmente scelto ma che un ulteriore calo nei risultati possa portare a un addio anticipato da parte del tecnico portoghese è un’ipotesi più che concreta. Secondo El Nacional, con conferma del Corriere dello Sport, ci sarebbero anche contatti avanzati con l’eventuale successore: si tratta di Xavi Hernandez ma, per entrambi i quotidiani, si tratterebbe di un’ipotesi per la prossima stagione e non per una sostituzione in corso d’opera.

Fonseca ha già avuto modo di portare acqua al suo mulino togliendola ai detrattori, come quando ha vinto il derby (dopo sei sconfitte consecutive del Milan) o ha espugnato il Santiago Bernabeu; la sua posizione resta però non saldissima, e allora ecco (non per la prima volta) che i rumors di calciomercato Milan prospettano l’ipotesi Xavi che, si legge, non ha mai nascosto la sua ammirazione per i rossoneri e che cerca rilancio dopo le ombre del suo ritorno a Barcellona, dove ha stravinto la Liga al primo colpo ma l’anno seguente è calato drasticamente. Adesso dunque si vedrà: per il momento Fonseca resta l’allenatore del Milan e così dovrebbe essere fino a giugno, ma in caso di crollo rossonero aspettiamoci anche qualcosa prima…

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, BERARDI SEMPRE SEGUITO, SERVONO 20 MILIONI

Nel frattempo ovviamente si parla sempre di calciatori per quanto riguarda il calciomercato Milan: uno dei casi più curiosi degli ultimi anni riguarda sicuramente Domenico Berardi che, nonostante i continui interessi delle big, il Sassuolo finito in Serie B e il suo desiderio di essere ceduto, non ha mai indossato altra maglia che non fosse quella neroverde. Anche oggi Berardi guida il Sassuolo al primo posto del campionato cadetto, e il suo futuro rimane tutto da scrivere: vicino una volta all’Inter e una alla Juventus, ad un passo anche dalla Fiorentina, oggi oltre che dagli stessi viola sarebbe cercato dalla Roma, che lo aveva sondato anche in estate, e appunto in orbita calciomercato Milan, anche se in questo momento i rossoneri hanno una coperta abbastanza corta in attacco e sugli esterni.

Il problema per Berardi, se così possiamo dire, è sempre stata la grande resistenza di Giovanni Carnevali, che ha sempre sparato alto e blindato il suo giocatore facendo desistere tutti: oggi le cose potrebbero cambiare? Anche in questo caso è difficile pensare che un Sassuolo in corsa per la promozione possa privarsi di lui a campionato in corso (nonostante una rosa che potrebbe sopperire alla sua assenza) ma vedremo se eventualmente ci sarà un’offerta concreta già nel corso del calciomercato di gennaio, sicuramente il Milan ha altri ruoli da coprire – ne abbiamo parlato – e per Berardi servirebbero almeno 20 milioni, nemmeno poco…