CALCIOMERCATO MILAN/ Intesa raggiunta per Brahim Diaz, visite per Giroud

CALCIOMERCATO MILAN, TORNA BRAHIM DIAZ

Persi a parametro zero due elementi importanti come Calhanoglu e Donnarumma, che hanno firmato rispettivamente per l’Inter e per il Paris Saint-Germain, il Milan sembra però aver completato un’operazione importante avendo chiuso con il Real Madrid per il ritorno di Brahim Diaz. Stando alle indiscrezioni più recenti infatti, il ventunenne spagnolo tornerà dunque a vestire la maglia rossonera come accaduto nella passata stagione firmando un contratto biennale da 1,5 milioni di euro con la formula del prestito fissato a 3 milioni di euro con diritto di riscatto pattuito a 22 milioni di euro. I Blancos hanno voluto però inserire una clausola di ricompra da 27 milioni di euro nel caso in cui decidessero di riaggiudicarsi il centrocampista ed in modo di battere sul tempo l’eventuale concorrenza futura. Intanto i dirigenti del Milan stanno per ufficializzare pure l’acquisto di Olivier Giroud dal Chelsea ed anche quello di Fodé Ballo-Touré dal Monaco.

CALCIOMERCATO MILAN, VISITE MEDICHE PER GIROUD

Il Milan si sta muovendo parecchio in questo calciomercato estivo e proprio in queste ore sta ultimando l’acquisto di Olivier Giroud dal Chelsea. L’attaccante francese sta svolgendo le visite mediche prima di firmare con i rossoneri ed il suo arrivo è stato esaltato dal giornalista Massimo Marianella, intervenuto durante il programma Calciomercato L’Originale su Sky, spiegando: “È un grande acquisto, non paragonabile a quello di Mandzukic dello scorso anno. Giroud è ancora uno straordinario attaccante di livello mondiale. Il Milan, anche per la cifra con cui lo prende, fa un colpaccio straordinario. Credo che sia uno da 15-20 gol in questa stagione. È uno che caratterialmente che se per due-tre partite va in panchina non ha mai creato nessun problema. Solo Henry ha segnato di più di lui in nazionale. È un giocatore ancora di altissimo livello che secondo me in Italia può fare 15-20 gol a stagione e può fare la differenza nel Milan. Può permettere ai due attaccanti esterni, Rebic e Leao, di giocare nella loro posizione, a volte può anche giocare con Ibrahimovic, sarà di sicuro un grande fattore.”

