Calciomercato Milan/ Isco obiettivo in entrata, Hauge verso l’Eintracht Francoforte

CALCIOMERCATO MILAN, HAUGE AD UN PASSO DALL’ADDIO

Il calciomercato del Milan ruota attorno alla partenza di Jens-Petter Hauge. Il giocatore norvegese, infatti, è ad un passo dal vestire la maglia dell’Eintracht Francoforte, squadra tedesca che milita in Bundesliga. Hauge non rientra nei piani del tecnico Stefano Pioli, che anche durante le amichevoli estive ha sempre preferito Krunic e Rebic come esterni di sinistra, schierando l’ex Bodø/Glimt solo a partita in corso (nell’ultima gara contro il Nizza non fu perfino convocato). Le cifre dell’affare si aggirano intorno ai 12-13 milioni di euro.

Una cifra facilmente raggiungibile anche con l’inserimento di bonus. Con questa cessione il Milan si garantisce una netta plusvalenza, ma soprattutto ottiene un gruzzolo di denaro destinato a finanziare l’acquisto di un giocatore che rientrerà nella batteria dei tre giocatori sottopunta. Bisogna solamente limare gli ultimi dettagli con il club tedesco, ma Hauge è destinato alla partenza. Il Milan conta di chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile, perché ormai il calciomercato è agli sgoccioli.

CALCIOMERCATO MILAN, ISCO SEMPRE NEL MIRINO

Una volta ceduto il norvegese in Germania, il Milan si potrà occupare del calciomercato in entrata. Un nome che circola da molto tempo e che in queste settimane sta ritrovando numerosi riscontri è quello di Isco, trequartista in esubero dal Real Madrid. Lo spagnolo, come riportato dai media locali, è in continuo contatto con l’ex compagno – nonché grandissimo amico – Brahim Diaz. Il madridista avrebbe più volte chiesto al rossonero informazioni sul Milan e il classe ‘99 avrebbe risposto con frasi positive circa l’ambiente e il progetto del club di via Aldo Rossi.

Il prezzo del cartellino di Isco si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma, una volta seduti al tavolo, le cifre si potrebbero notevolmente abbassare. La questione verrà approfondita durante l’amichevole che si disputerà tra i due club domenica 8 agosto a Klagenfurt, in Austria. Il Milan vorrebbe Isco, ma sia il giocatore che il Real Madrid dovranno assolutamente abbassare le pretese.



