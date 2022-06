Calciomercato Milan news/ Acerbi sogna il ritorno, maxi-operazione con il Bruges?

Divock Origi sarà il primo colpo di calciomercato del Milan, ma sicuramente non l’ultimo. La dirigenza rossonera è al lavoro per consegnare a mister Stefano Pioli una rosa ancor più competitiva e per il reparto avanzato sono diversi gli obiettivi sui taccuino. Nicolò Zaniolo resta tra i principali candidati, ma Maldini e Massara guardano con interesse anche in casa Bruges…

Il Milan monitora da tempo due talenti della formazione belga: parliamo di Charles De Ketelaere, trequartista belga classe 2001, e Noa Lang, esterno d’attacco olandese classe ’99. Secondo quanto riporta Tuttosport, servono 60 milioni di euro per strappare i due calciatori al Bruges: 40 milioni per il primo, 20 milioni per il secondo, che ha già reso noto di voler lasciare la Pro League per fare un salto di qualità.

CALCIOMERCATO MILAN: ACERBI SOGNA IL RITORNO

Il calciomercato estivo vedrà il Milan impegnato a cercare un rinforzo per la difesa e secondo Il Tempo il difensore della Lazio Francesco Acerbi sognerebbe un ritorno in rossonero. La dirigenza meneghina sta valutando con attenzione la situazione, senza dimenticare che Alessio Romagnoli – in scadenza con il Diavolo – sembra ad un passo dalla compagine biancoceleste. Prosegue invece senza sosta la trattativa con il Lille, nel mirino Sven Botman e Renato Sanches. Sul primo c’è da battere la concorrenza del Newcastle, mentre per il secondo resta ancora distanza tra domanda e offerta, ma c’è fiducia per la fumata bianca. Milan al lavoro anche sulle uscite. Se Castillejo è sempre più vicino al ritorno in Liga, Matteo Gabbia potrebbe lasciare i rossoneri a titolo temporaneo: secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, sul classe 1999 è vivo l’interesse della Sampdoria di Marco Giampaolo. Infine, verso l’addio il giovane Marco Bosisio: secondo Milan News, il centrale difensivo firmerà un contratto triennale con il Bari la prossima settimana.

