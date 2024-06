Calciomercato Milan/ Zirkzee temporeggia: Omorodion e David le alternative (23 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ZIRKZEE NON DECIDE E ASPETTA LA FINE DI EURO2024

Fase di stallo per il calciomercato Milan con lo spazio lasciato in attacco dalla partenza di Olivier Giroud che è ancora vacante e alla ricerca del profilo giusto per coprilo nel migliore dei modi possibili. Non è ormai un segreto che i rossoneri siano andati forti su Joshua Zirkzee del Bologna ma l’olandese è impegnato ad Euro2024 e ha deciso di aspettare la fine della competizione prima di decidere il suo futuro con i rossoblù in forte pressing per farlo rimare in Emilia-Romagna. La trattativa per Zirkzee rimane molto complicata perché, oltre alla clausola da 40 milioni, i suoi agenti hanno richiesto al Milan una cifra vicina ai 15 milioni per le commissioni dopo l’eventuale acquisto dell’olandese. Al momento non si muove nulla con Zirkzee che attende la prossima mossa del calciomercato Milan anche se rimane concentrato su Euro2024 con l’obiettivo di scalare le gerarchie in attacco e far cambiare idea ad un Ronald Koeman che non lo apprezza come dovrebbe.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, OMORODION E DAVID SONO LE ALTERNATIVE A ZIRKZEE

Con questa grande incertezza che ruota intorno a Joshua Zirkzee, il calciomercato Milan si muove intorno a profili di altri attaccanti così da non essere colti impreparati da un possibile ripensamento dell’olandese attualmente di proprietà del Bologna. I due nomi più caldi sono quello di Samu Omorodion dell’Atletico Madrid e Jonathan David del Lille con l’aggiunta di un terzo che deriva dall’incertezza della Roma sul futuro di Tammy Abraham che potrebbe tornare utile ai rossoneri in fase di calciomercato. Omorodion arriva da un’ottima stagione in prestito all’Alaves dove ha dimostrato grande prestanza fisica e ha fatto crescere il suo valore fino ad un cifra tra i 30 e i 40 milioni secondo le richieste fatte dell’Atletico Madrid. Si parla di una certezza, invece, con Jonathan David che è attualmente impegnato in Copa America con il Canada ma ha ampiamente dimostrato di essere un attaccante con uno sviluppato senso della porta ed una finalizzazione da top player che lo ha spesso portato in doppia cifra di gol segnati. Il suo contratto scadrà nel 2025 e questo potrebbe semplificare la trattativa di calciomercato con il Milan che rimane in attesa e con la volontà di acquistare un grande attaccante che abbia importanti qualità ma ad un prezzo non troppo elevato.











