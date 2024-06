CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Kean sul piatto per Morata. Di Lorenzo vuole i bianconeri (15 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, LA CARTA PER MORATA!

Il calciomercato della Juventus potrebbe regalare un colpo di scena riguardo un importante ritorno di fiamma: il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sogna di inserirsi nella corsa ad Alvaro Morata. Lo spagnolo ha dedicato parole di fuoco all’Atletico Madrid, spiegando di non trovarsi più pienamente a suo agio: “La cosa più semplice per me è non giocare in Spagna, per la mia vita e per quello che devo vivere quando esco nel nostro Paese. La cosa più semplice è andare via. Molte volte i miei figli, che hanno 5 anni, non capiscono perché ci sono persone così arrabbiate con me“.

Parole che hanno scatenato una vera corsa al giocatore dall’Italia, Napoli e Roma in primis ma la Juventus vorrebbe piazzare il sorpasso di calciomercato: non solo per i trascorsi importanti di Morata in bianconero, con il centravanti che non ha mai nascosto di essersi trovato bene a Torino, ma anche perché il club piemontese potrebbe mettere il cartellino di Moise Kean sul piatto per arrivare più facilmente al cartellino di Morata. Giocatore che avrebbe già il gradimento dei Colchoneros, anche se ovviamente la Juventus dovrebbe mettere del cash sul piatto per riportare Morata in Italia.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DI LORENZO NON CAMBIA IDEA

Ci sono comunque tavoli già aperti nel calciomercato della Juventus che dovranno arrivare rapidamente a una chiusura. E’ il caso di Giovanni Di Lorenzo, da giorni ormai il capitano del Napoli ha deciso di lasciare il club con il quale un anno fa ha conquistato uno storico Scudetto e a nulla sembra essere servita l’opera di persuasione di Antonio Conte. Il nuovo allenatore ha provato a rimettere al centro del progetto del suo nuovo Napoli il giocatore che ha però confermato la volontà di partire e soprattutto di considerare la Juventus la sua prima scelta di calciomercato.

Una novità importante è rappresentata dall’incontro dell’agente di Di Lorenzo, Mario Giuffredi, con Antonio Conte che ha provato a far valere le sue nuove idee, ma Giuffredi ha spiegato come il rendez vous non abbia portato novità: “Un momento di grande cordialità, di grande disponibilità. Ho spiegato al mister i motivi che hanno condotto alla nostra decisione di lasciare Napoli. Il mister – le parole del procuratore a TV Play – ha ribadito con forza la sua volontà di trattenere Giovanni, così come noi quella di perseguire la nostra strada“. E la Juventus continua ad essere in pole position.











